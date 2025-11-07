傅崐萁當萬年總召？國民黨團廢2年條款 鄭麗文：林德福新聞是子虛烏有

記者陳思妤／台北報導

國民黨立法院黨團現任總召傅崐萁的任期將到明年1月底屆滿，日前傳出，國民黨新任主席鄭麗文有意要讓國民黨立委林德福接任，不過，國民黨立法院黨團今（7）日決議，刪除總召得連任一次、任期最長兩年的規定，也代表傅崐萁可以繼續挑戰連任。對此，鄭麗文強調，有關林德福的新聞是子虛烏有，她完全尊重黨團自主。

鄭麗文今天下午出席馬習會十週年研討會，會前被媒體問到，今天黨團廢除「總召2年條款」的內規，但主席之前好像有徵詢過林德福，會支持傅崐萁續任嗎？聽說傅崐萁事前有跟主席談過？

鄭麗文聽完問題秒回「蛤？」接著稱，剛好有這個機會跟大家鄭重澄清，她從頭到尾，從未介入任何黨團內部選舉，當然包含總召在內，之前有關於林德福的新聞完全是子虛烏有、不是事實。

鄭麗文表示，自己曾經是國民黨團出身，也當過黨團幹部，國民黨一向都是尊重黨團自主，因此今天黨團相關大會決議，或者黨團內部選舉她都不會過問，完全尊重黨團自主。

