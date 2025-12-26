傅崐萁發文喊全民起義推翻暴政...反遭網酸「先檢討自己」！軍事專欄作家James Jseng：最須檢討跟被起義就是他自己

立法院國民黨團總召傅崐萁昨日發文，以「全民起義、守國護台」為口號，不斷批評總統賴清德毀憲亂政，要大家「起義推翻暴政」，發出後貼文下方留言一面倒反過來譴責傅，大批網友砲轟「先檢討自己」，引發熱議。對此，軍事科技專欄作家James Jseng今（26日）發文形容，看到網友充滿怒氣的留言，就像人民衝進暴君獨裁住家翻倒傢俱一樣；他也提醒，要讓這些訊息擴散出去，「不是不可能擊垮這個地方惡霸，不是不可能光復花蓮。」

James Jseng表示，昨天下午「花蓮亡」傅崐萁不知是不是放假太開心，心血來潮發了廢文，語焉不詳說什麼要全民起義，沒想到這個本來是想要取暖的發文，卻引來眾人的怒氣，瞬間湧進無數鄉民，要傅崐萁好好檢討自己，照照鏡子，最需要檢討跟被起義的就是他自己。



James Jseng直言，整個留言板真的是風起雲湧，風雲變色，十分精彩，果然沒品無量的傅崐萁沒多久就忍不住關閉留言，幸好他眼明手快截了下來，而且還是自截圖以來最順最快的一次，因為從頭到尾，全部的人清一色就是「反傅、倒傅」咬牙切齒的，連一個想幫忙打圓場的都沒有。



James Jseng說：「這就是我們最憤怒的地方，明明大家的眼睛都是雪亮的，明明這些背骨仔就是全民公敵，為什麼他們在地方還是能跟靠著惡勢力當選，憑藉一點點的票數謊稱自己代表民意，在立法院毀憲誤國操弄人心？」



James Jseng表示，再看一次這些老百姓的怒氣，多像衝進暴君獨裁住家翻倒傢俱的人民，台灣是個民主的社會，在歡笑娛樂的同時，也再一次提醒大家，要讓這些訊息擴散出去，不是不可能擊垮這個地方惡霸，不是不可能光復花蓮，只要眾人永遠團結，互相提醒，一定有看見傅崐萁跟柯文哲在監獄門口牽手掃地的那一天。

