傅崐萁稱助理費除罪「進步法案」 律師嗆鬼才信：到底監督了什麼？

傅崐萁稱助理公費改列成立委支配的修法是進步法案，林智群今po文嗆「鬼才信你！」（本刊資料照）

國民黨立委陳玉珍近日提案修《立法院組織法》，試圖將國會助理公費改列成立委支配，引起許多討論。國民黨團總召傅崐萁回應，此修正案是個進步法案，而且可以讓助理得到真正的保障。律師林智群今（5）日po文嗆「鬼才信你！」他更批評國民黨、民眾黨這2年來，「除了擴權自肥，搞政治鬥爭，為反對而反對，到底監督了什麼？」

針對藍委陳玉珍提案修《立法院組織法》，傅崐萁今天在立法院回應，這是一個進步法案，可以讓助理獲得真正的保障，薪資是6萬就是6萬，不用再退什麼錢回來，「不要讓助理成為共犯」。

廣告 廣告

林智群今於臉書po文「鬼才信你！」他強調助理費就是助理費，相關撥付都有制度，行之有年，「為什麼要全部撥到立法委員帳戶，變成你的小金庫，還不用檢附單據核銷？」像過去一堆立法委員因侵吞助理費被起訴貪污，「不就證明了，就算是有制度在那裡，還是有人會想侵吞入己。」

林智群也反問，現在傅崐萁要修法改成助理費直接匯到立法委員帳戶，「豈不是一個月變相幫立法委員加薪60幾萬？反正你愛怎麼用就怎麼用，警察抓到也告不了你。」他更不滿提到，「藍白多數兩年，除了擴權自肥，搞政治鬥爭，為反對而反對，到底監督了什麼？」「如果說國民黨是爛，民眾黨就是為虎作倀，什麼第三政黨？小藍教就小藍教，還裝？」

更多鏡週刊報導

藍委擬推貪污5萬免罰、助理費案除罪化 張益贍曝之後驚人操作

拾荒婦離奇消失？清潔隊員電鍋事件「最大疑點」曝！ 律師：給緩刑很寬容了

李四川大讚蔣萬安「比我優秀」 卓冠廷：要一個比蔣弱的新北市長幹嘛？