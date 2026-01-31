傅崐萁稱國防特別預算總共要花4.5兆 國防部駁：上限就是1.25兆

國民黨立院團總召傅崐萁昨稱，總統賴清德提出的特別軍購預算不只1.25兆元，連同後續延壽和維修，總共將近4.5兆元。（資料照片／李智為攝）

1.25兆國防特別預算頻遭藍白封殺，遲遲無法付委審查。國民黨立院團總召傅崐萁昨稱，總統賴清德提出的特別軍購預算不只1.25兆元，連同後續延壽和維修，總共將近4.5兆元。對此，國防部強調，該特別條例就是以8年時間，投入1.25兆預算為上限，所謂「延壽及維修需要4.5兆」並非事實。

針對藍白頻組擋國防預算付委審查，引起各界熱議，傅崐萁昨在立法院受訪時說明，國民黨全力支持國防，但賴清德用對國外媒體投書的方式，告訴國人有一筆特別軍購預算，但到今天為止，所有細項都還不清楚，而賴清德提出的特別軍購不是只有1.25兆元，連同後續延壽和維修，總共將近4.5兆元，國民黨團當然要為人民把關。

廣告 廣告

對此，國防部回應，《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》是以8年時間，投入1.25兆預算為上限，且所獲新式武器裝備，有助汰換老舊系統，進而大幅降低後勤維修費用，所謂「延壽及維修需要4.5兆」並非事實。

國防部指出，依武器裝備全壽期成本分析，其維持費用隨使用時間之增加而升高；對於傳統武器或精準彈藥等不同系統之延壽或維修費用，亦採取不同之編製基準。國防部將依裝備特性，採取差異化全壽期國防資源管理，確保戰力效益與資源配置之平衡。



回到原文

更多鏡報報導

張惇涵率中選會被提名人拜會 傅崐萁：賴清德何時與在野喝大和解咖啡？

僅白版國防特別條例付委 政院：只有院版才能建立國防所需戰力

藍白再度封殺院版1.25兆國防特別預算 民眾黨團自提版本付委審查

渣男事業成功搞外遇 這正妻太高招！拉攏小三化敵為友反戰爛夫