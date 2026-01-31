傅崐萁稱國防特別預算總共要4.5兆 國防部打臉：上限就是1.25兆

【記者李俊毅／台北報導】總額達1.25兆元的行政院版國防特別預算條例草案，因在野質疑不夠公開透明，黨團總召傅崐萁表示，軍購特別預算規模除了帳面上看到的1.25兆元外，若連同後續的武器延壽及維修成本計算在內，總金額將攀升至近4.5兆元，呼籲政府應公開透明說明預算運用情形。國防部30日表示，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」以八年時間，投入1.25兆預算為上限；且所獲新式武器裝備，有助汰換老舊系統，進而大幅降低後勤維修費用，所謂「延壽及維修需要4.5兆」並非事實。

國防部指出，依武器裝備全壽期成本分析，其維持費用隨使用時間之增加而升高；對於傳統武器或精準彈藥等不同系統之延壽或維修費用，亦採取不同之編製基準。國防部將依裝備特性，採取差異化全壽期國防資源管理，確保戰力效益與資源配置之平衡。

