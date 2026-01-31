傅崐萁稱國防特別預算連同維修高達4.5兆 國防部：上限就是1.25兆

國民黨團總召傅崐萁指出，特別軍購預算連同後續延壽和維修費用高達4.5兆元，國防部澄清1.25兆就是上限。（王侑聖攝）





昨天（30日）是立法院本屆會期最後一天，國民黨、民眾黨合作三讀多項法案，卻對今年度總預算案、政院版國防特別條例「一字未審」，國民黨團總召傅崐萁指出，特別軍購預算不只1.25兆元，連同後續延壽和維修費用高達4.5兆元。國防部隨即發出聲明稿，澄清1.25兆預算是8年投入的上限，且新武器裝備有助汰換老舊系統，反而能大幅降低後勤維修費用。

在野黨昨天在程序委員會擋下國防預算，傅崐萁強調，國民黨當然支持國防，但賴清德對國外媒體投書，告訴國人有一筆特別軍購預算，但迄今都不清楚所有細項，而且特別軍購預算並非只有1.25兆元，連同後續延壽和維修將近4.5兆元，國民黨團必須為人民把關，釐清這些武器是否適合台灣國防需求。

對於傅崐萁的說法，國防部回應，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」以8年時間，投入1.25兆預算為上限；且所獲新式武器裝備，有助汰換老舊系統，進而大幅降低後勤維修費用，所謂「延壽及維修需要4.5兆」並非事實。

國防部指出，依武器裝備全壽期成本分析，其維持費用隨使用時間之增加而升高；對於傳統武器或精準彈藥等不同系統之延壽或維修費用，亦採取不同之編製基準。國防部將依裝備特性，採取差異化全壽期國防資源管理，確保戰力效益與資源配置之平衡。（責任編輯：殷偵維）