傅崐萁稱政院版軍購特別預算是4.5兆 國防部駁：預算上限就是8年1.25兆

中華民國陸軍M109自走砲。（圖／資料照片，圖源：總統府Flickr）





中國國民黨、台灣民眾黨立法院黨團攜手頻頻擋下以8年期、總額達1.25兆元的行政院版國防特別預算條例草案，但在今（30）日立院院會上，藍白則合作把白營版特別軍購條例排入委員會審查。對於國民黨團總召傅崐萁今（30）日指稱，總統賴清德提出的特別軍購預算不只1.25兆元，連同後續延壽和維修，總共將近4.5兆元，並據此要求賴清德到立法院說明。國防部今（30）日晚間回應，政院版國防特別預算條例草案就是編8年期、預算上限為總額1.25兆元。

國防部表示，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」以8年時間，投入1.25兆預算為上限；且所獲新式武器裝備，有助汰換老舊系統，進而大幅降低後勤維修費用，所謂「延壽及維修需要4.5兆」並非事實。

國防部指出，依武器裝備全壽期成本分析，其維持費用隨使用時間之增加而升高；對於傳統武器或精準彈藥等不同系統之延壽或維修費用，亦採取不同之編製基準。

國防部最後表示，將依裝備特性，採取差異化全壽期國防資源管理，確保戰力效益與資源配置之平衡。

