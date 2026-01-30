傅崐萁稱軍購特別預算不只1.25兆是4.5兆 國防部駁斥「非事實」

國民黨立法院黨團今（30）日上午於國會議場前召開記者會，國民黨團總召傅崐萁稱，總統賴清德提出的軍購特別預算不只1.25兆元，連同後續延壽和維修，總共是將近4.5兆元。對此，國防部晚間發出新聞稿駁斥稱「非事實」。

針對「軍購特別預算不只1.25兆是4.5兆」等內容，國防部今日表示，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」以8年時間，投入1.25兆預算為上限；且所獲新式武器裝備，有助汰換老舊系統，進而大幅降低後勤維修費用，所謂「延壽及維修需要4.5兆」並非事實。

國防部指出，依武器裝備全壽期成本分析，其維持費用隨使用時間之增加而升高；對於傳統武器或精準彈藥等不同系統之延壽或維修費用，亦採取不同之編製基準，國防部將依裝備特性，採取差異化全壽期國防資源管理，確保戰力效益與資源配置的平衡。

