傅崐萁稱軍購變4.5兆？國防部駁斥非事實

▲傅崐萁稱軍購預算1.25兆變4.5兆？國防部火速駁斥非事實。（圖／記者嚴俊強攝，2025.12.24）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立法院黨團總召傅崐萁，針對政府軍事採購預算提出質疑，指出總統賴清德所提出的軍購特別預算規模遠超外界想像，除了帳面上看到的1.25兆元外，若連同後續的武器延壽及維修成本計算在內，總金額將攀升至近4.5兆元，呼籲政府應公開透明說明預算運用情形。國防部於晚間發布新聞稿澄清，強調該說法並非事實，並指預算編列均有法源上限與專業考量。

國防部說明「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」是以八年為期，投入預算以1.25兆元為上限，強調透過採購新式武器裝備，實則有助於汰換目前維護成本高昂的老舊系統，預期能大幅降低長期的後勤維修開支，並非如外界傳言會產生數倍於預算本體的後續負擔。

針對武器維持費用，國防部指出會依裝備全壽期成本分析，針對傳統武器或精準彈藥採取不同的編製基準，未來將持續透過差異化管理，確保國防資源配置與戰力效益達成平衡，呼籲外界應基於事實討論國防預算，避免因錯誤資訊誤導大眾對於國家安全投資的認知。

