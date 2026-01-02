傅崐萁竟喊話柯文哲「沒背個兩三條罪不會大尾啦」 民進黨開嗆了

即時中心／高睿鴻報導

前民眾黨主席柯文哲因涉嫌於「京華城案」貪污、收賄，不久前才結束羈押、睽違1年再次走出看守所，動向引發社會矚目。今（2）早，他為同黨立委陳昭姿提出的《人工生殖法》奔走、交保後首次拜會藍綠黨團；而由於近兩年國民黨及民眾黨合作密切，因此柯會見藍營黨團時，氣氛特別熱絡。藍黨團總召傅崐萁更當場笑稱，「走政治路，沒背個兩三條（罪名）不會大尾啦！」；綠營則開嗆，挺貪污、破壞憲政，是柯當初成立民眾黨期待的嗎？

國會藍營黨團近日選出新會期三長，柯文哲今早率白營黨團，親赴立法院表達祝賀，並拉攏藍委力挺陳昭姿提出的《人工生殖法》。不出意外，兩黨團又趁此機會營造「藍白合」畫面，柯文哲一到現場，傅崐萁、藍委林沛祥及羅智強等人就上前握手、一票藍委及白委熱情寒暄；同時，國民黨團還為剛走出看守所、「劫後餘生」的柯文哲，送上熱烈掌聲。

傅崐萁發言時，也直言說：「歡迎滿血歸來的柯文哲主席！」，而柯也馬上大笑回覆「這是劫後餘生」；底下則傳來陣陣掌聲。傅接著又說：「會越來越勇啦！走政治路，沒背個兩三條不會大尾啦！」，並繼續宣稱，雖然柯文哲遭司法追殺，喪失一段時間的人身自由；但這段期間，民眾黨為台灣貢獻、服務的腳步從未停止。「在柯文哲主席指導之下、還有黃國昌主席兼總召的帶領下，白營與國民黨在立法院密切合作，讓在野黨實施強大的監督力量」，傅崐萁說。

柯文哲則說明，今天之所以前來，最主要是為了拜託大家支持《人工生殖法》。他說道，自己當初邀請陳昭姿，擔任白營不分區立委時，對方就曾表示，通過人工生殖法是她的畢生心願。柯文哲續指，自己當下就向陳昭姿說，這有什麼困難？又不牽涉意識形態，列為民眾黨優先法案「應該會過」。

豈料，柯文哲說，自己後來因坐牢1年、且出獄後到現在每天都在讀案件卷宗，加起來大概超過1萬頁，所以一直到上週二言詞辯論結束後，才有時間處理這件事。所以他說，拜託大家幫忙，這是自己對陳昭姿的承諾，本來以為沒什麼困難，結果竟然搞了快兩年、到現在都已經「快火燒屁股了」，必須趕快來處理。

前民眾黨主席柯文哲。（圖／民視新聞）

眼見藍白急著磋商合作事宜、甚至利用柯文哲的官司案，進一步炒作「藍白合」政治聲量，民進黨團也不甘示弱開嗆，直言說：「有時間嬉皮笑臉，沒時間審總預算、譴責中共軍演？」。民進黨團表示，藍白今日聯手否決「譴責中共軍演」案，甚至連排入議程都不敢；且綠營提出的福國利民法案，也再次遭藍白阻擋，包括院版財劃法修正案、今年度中央政府總預算案、8年1.25兆國防特別預算條例等。

民進黨團痛批，這麼多重要的議案、法案，藍白兩黨直接在程序上予以封殺，完全不敢進入實質討論；另一方面，卻有時間表決通過對行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮的譴責案，更有時間安排柯文哲、傅崐萁、民眾黨主席黃國昌3人同框，「一起對著鏡頭嬉皮笑臉」。綠營黨團不禁感嘆，新的1年，藍白想的依然是政治鬥爭，而非福國利民。

民進黨團續指，今（2026）年1月1日起，多項元旦新制本該上路，卻受限於總預算尚未審查，導致人民無法取得應有的福利。「請藍白立委以民生為念，不要再進行無謂的政治鬥爭了！」，黨團說。

綠營黨團也怒問柯文哲，藍白兩黨在國會不務正業、刻意拖延總預算審查、阻擋軍購預算、影響國家安全與正常運作，卻同時提出所謂《貪污5法》，這些不理性、不科學、不務實的作為，柯都贊同嗎？挺貪污、破壞憲政體制，難道也是柯主席當初成立民眾黨時期待的方向嗎？請向社會大眾清楚說明立場！

