傅崐萁竟嗆賴「昨是今非」！卓榮泰強硬反擊 韓國瑜急喊6字調停
即時中心／顏一軒、李美妍報導
吵起來了！《財劃法》近期二度遭強修爭議未歇，行政院長卓榮泰昨（17）日表態將「全面迎戰」，政院也會在20日提出「院版」《財劃法》草案送立法院審議。不過，國民黨立委傅崐萁今（18）日在立法院聯合質詢期間，不斷猛攻總統賴清德「昨是今非」，要求卓榮泰不要跟全民宣戰，而卓揆也不甘示弱強硬回擊，雙方爆發激烈口角，立法院長韓國瑜也趕緊出來當和事佬，要雙方都深呼吸、喝口水。
卓榮泰今早率領政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝與各部會首長前往立法院，報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備質詢；而傅崐萁與同黨立委林倩綺，聯合針對卓揆與各部會首長，進行共30分鐘的質詢。
質詢尾聲時，傅崐萁播放賴清德擔任立委、台南市長期間，大聲疾呼修改《財劃法》的相關片段，質疑賴的立場有所改變。
傅崐萁質疑卓榮泰，請問您的「全面開（迎）戰」，是跟人民開戰，還是跟「賴市長」、「賴主席」或「賴總統」開戰？立法院通過的（法案），都是民進黨、賴清德大聲疾呼10、20幾年的，現在立院的修法就是修《財劃法》。
對此，卓榮泰反擊，2012年所有地方政府的歲計賸餘是負的500多億，去年與今年已變成正的800多億，地方政府已經好轉，你拿2012年「賴市長」的話到今天講。
這時，傅崐萁打斷發言後說，請問卓院長，去年、前年超收多少錢？4年超收1兆8700億，你不會執政就請下台；卓也不甘示弱再嗆，「我們有還債」。
傅崐萁稱，請卓榮泰不要跟賴清德與全民宣戰，請把民進黨對人民的承諾好好執行；卓揆嗆，「是立法院要對行政院開戰，我才必須備戰，你不要一直對我們開戰」。
此時，聯合質詢時間結束，韓國瑜連忙高喊，時間已到，謝謝傅崐萁、林倩綺的質詢，以及卓院長與相關部會首長的備詢，深呼吸、喝口水。
立法院長韓國瑜出面調停。（圖／國會頻道官方YouTube）
原文出處：快新聞／傅崐萁竟嗆賴「昨是今非」！卓榮泰強硬反擊 韓國瑜急喊6字調停
