傅崐萁競選小物案延燒！律師張睿文涉藏匿人犯 北檢移送懲戒

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁因競選期間涉發放「修容組」小物遭查，律師張睿文卻涉嫌藏匿關鍵證人、傅崐萁管家李慶隆，遭北檢起訴，一審台北地院日前依《刑法》藏匿人犯罪，判處有期徒刑8月、緩刑5年，並須向公庫支付120萬元。北檢也依違反《律師法》規定，將張睿文移付律師懲戒委員會。

傅崐萁競選小物案延燒，涉藏匿該案關鍵證人李慶隆的律師張睿文遭移付律師懲戒委員會。 （圖／傅崐萁臉書）

北檢去年3月大動作偵辦傅崐萁涉入競選小物案，鎖定小物供應商「戰天下」及傅崐萁管家李慶隆，並兵分多路搜索其在台中、花蓮住所等地。李男於去年3月11日遭約談時，由律師張睿文擔任辯護人，訊後獲檢方請回。但是檢方去年4月2度傳喚他皆未出面，最終被認定有逃匿之虞而發布通緝。

檢方查出，張睿文於3月10日至12日期間，以親戚上台北找工作為由，向房仲借用位於大安區的麗水街的套房鑰匙。12日晚間，李慶隆駕車進入張睿文律師事務所地下停車場，卸除車牌後上樓會合。隨後，張睿文親自駕車載李男前往套房，並由房仲帶入隱匿，還代為支付1個月租金新台幣1萬7000元。

北檢於李慶隆於失聯後，去年5月2日對李慶隆發布通緝，並搜索張睿文事務所等處，訊後諭知張睿文以50萬元交保。李慶隆之後在去年5月9日才投案，北檢訊後諭知李慶隆100萬元交保，配戴電子腳環監控。

北檢隨後深入調查發現，李慶隆失蹤期間，原來是張睿文涉嫌協助藏匿，因此將其起訴。台北地院審理期間，張睿文坦承犯行，法官認為張睿文涉犯《刑法》藏匿人犯罪，去年12月判刑8月、緩刑5年，須向公庫支付120萬元。北檢另認為張睿文違反《律師法》、律師倫理規範，因此將他移付懲戒。

