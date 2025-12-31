傅崐萁管家人間蒸發8天 資深律師附帶開溜服務！代價曝光

張睿文被依藏匿人犯罪判8月有期徒刑、緩刑5年。鏡電視提供

「戰天下公司」疑涉不法販售競選小物案，北檢追查過程中發現傅崐萁管家李慶隆今年3月被約談交保後隨即人間蒸發，再度傳喚均未到案，疑似在委任律師張睿文協助下潛逃，檢方發布通緝，8天後李慶隆主動投案；台北地檢署11月11日依藏匿人犯等罪起訴張睿文，台北地院31日宣判，張睿文處8月有期徒刑，緩刑5年，須向公庫支付120萬元。

檢方起訴指出，李慶隆於今年3月10日委任張睿文擔任違反《商業會計法》罪嫌的辯護人，但張明知李身為刑事被告，竟基於藏匿人犯的犯意，於同月10日至12日以親戚北上工作需要住所為由，向不知情的房屋仲介借用大安區套房鑰匙。

3月12日深夜即李慶隆被檢方傳訊隔天，張睿文搭乘李慶隆駕駛的小客車，前往律師事務所大樓地下停車場，李將車停放在張睿文專屬車位後，張先行上樓，李則留在原地拆除前、後車牌，完成後搭乘電梯上樓至事務所與張會合。

2人在事務所辦公室見面後，張睿文便轉交套房鑰匙給李慶隆，3月13日2人駕車到該套房和房仲見面並轉交1萬7000元房租給她。

儘管張睿文聲稱與李慶隆失聯一事無關，但檢方綜合相關事證後，認為張睿文疑似協助藏匿使李慶隆躲避司法追緝，針對張睿文及其事務所展開搜索行動，並同步訊問張睿文與林姓員工，最終諭知張律師50萬元交保、林員請回。

北檢偵結，痛批張睿文身為執業逾20年的資深律師，理應自律自治，卻利用可調動的人脈與資源，藏匿犯罪嫌疑人行蹤，且犯罪後依然未悔悟反省，請求法院量處8月有期徒刑，以資懲戒，另將張移付律師懲戒委員會懲戒。



