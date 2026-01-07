傅崐萁管家應訊後失聯…竟是御用女律師租豪宅助藏匿

社會中心／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁的御用律師為張睿文。（圖／翻攝畫面）

國民黨立院黨團總召傅崐萁的御用律師張睿文，因涉嫌協助傅的管家李慶隆逃避檢調偵查，遭台北地檢署起訴。台北地院審理後，依藏匿人犯罪判處張睿文有期徒刑8月，緩刑5年，並須向公庫支付新台幣120萬元。此外，台北地檢署認為張睿文行為違反律師法及律師倫理規範，已於昨日將其移付懲戒。

回顧全案背景，檢調單位為偵辦傅崐萁競選小物案件，於西元2025年3月針對傅崐萁的管家李慶隆位於台中的住處執行搜索。李男隨即失聯並遭到通緝，直至同年5月才主動投案。

判決書及起訴書指出，傅崐萁的御用律師張睿文於2025年3月10日接受李慶隆委任，擔任其涉嫌違反商業會計法案件的辯護人。然而，張睿文明知李慶隆為刑事被告，卻在接任委任後的3月10日至12日間，向不知情的房仲謊稱「親戚北上求職」，藉此取得台北市大安區麗水街一處套房的鑰匙，作為藏匿地點。

張睿文助藏傅崐萁管家李慶隆（圖）。（圖／資料照）

為確保李慶隆行蹤不被發現，張睿文於3月12日深夜展開一連串掩護行動。她先協助李男將車輛駛入律師事務所的地下停車場，並引導其停放於私人車位，隨即讓李男在現場拆卸車牌以躲避查緝。

隨後，張睿文駕駛另一輛車，將李慶隆載往先前借用的麗水街套房藏匿，並代為支付了1萬7000元的租金。當調查官後續追問李男去向時，張睿文更謊稱當事人未依約出現且已失聯，企圖誤導偵辦方向。

台北地院法官認為，張睿文身為律師，竟藏匿刑事被告，妨害國家刑事司法權行使，實無可取。但審酌張睿文於法院準備程序中自白認罪，且考量其自1986年擔任律師迄今，目前月收入未達10萬元，並需照顧罹患肝癌末期、耳聾且有失智現象的配偶。

法官認定張睿文應是一時失慮，經此教訓應無再犯之虞，因此宣告緩刑5年，但為彌補其對法秩序的侵害，命其須向公庫支付120萬元。全案可上訴。

