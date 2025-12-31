傅崐萁管家一度失聯遭通緝 女律師租屋藏匿遭判8月、繳庫120萬

李慶隆競選小物案遭調查期間，因2度未到案一度遭通緝，扯出律師涉嫌窩藏案外案。（資料照）

國民黨立委傅崐萁2024年遭告發涉嫌用競選小物賄選，台北地檢署偵辦後，將傅崐萁管家李慶隆列為全案關鍵，不過李今年3月到案偵訊後就人間蒸發，其律師張睿文向檢方謊稱李失聯，卻被查出李的車停在律師事務所並拔掉車牌，且張還幫忙租房藏匿，事後被檢方依涉犯藏匿人犯罪嫌起訴，台北地院今（31日）宣判8月，緩刑5年，並繳交公庫120萬元。

北檢偵辦傅崐萁競選小物案，其中李慶隆3月11日到案偵訊就失聯，兩度被傳喚都沒現身，檢方發現李的車就停在律師事務所，還拔除車牌，懷疑律師張女涉嫌藏匿，約談後以50萬元交保，並依法對李發布通緝，隨後李慶隆才在5月9日由另名律師陪同到案。

廣告 廣告

檢方進一步追查發現，張女向不知情房仲租房，佯稱親戚北上找工作要借住，取得北市大安區麗水街套房鑰匙，成為李男暫時落腳處，每月1.7萬元房租也由她繳納。

北檢今年11月偵結，批張女身為執業逾20年的資深律師，卻藏匿犯罪嫌疑人行蹤，求刑8月以資懲戒，另也將張移付律師懲戒委員會懲戒。案經台北地方法院審理，今（31日）判處張女8月徒刑，緩刑5年，並須繳交公庫120萬元。全案可上訴。





更多《鏡新聞》報導

女工程師室內衝浪染食腦蟲就醫6天亡 家屬求償千萬業者免賠

看媽滑進摩鐵誤以為遭詐騙！兒目擊報案成偷吃鐵證 半百婚決裂

遭46元停車費釣魚信騙走近5萬 富邦女孩急奔警局嘆：1個月生活費