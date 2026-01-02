傅崐萁續任國民黨團總召 吳思瑤批：國會民主失靈的元兇

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（本報資料照片）

國民黨立院黨團今（2）天召開黨團大會選出新任總召，由於同額競選，國民黨立委以鼓掌方式，通過現任總召傅崐萁續任。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，尊重國民黨團對於幹部的推選，但傅崐萁路線就是這兩年來國會民主失靈、民主倒退非常重要的元兇。

吳思瑤表示，尊重國民黨團對於幹部的推選，但傅崐萁路線就是這兩年來國會民主失靈、民主倒退非常重要的元兇，所以傅崐萁路線若持續成為未來國會生態，依舊是由傅崐萁路線來主導，當然對於民主會相對擔憂。

廣告 廣告

吳思瑤強調，傅崐萁路線、傅崐萁主導的國會生態，就是這兩年來違憲亂政、立法品質失能的重要原因，如果國民黨持續由傅崐萁路線來主宰未來兩年的國會議程，對於朝野合作或持續對抗，她相對悲觀，但是民進黨立院黨團不會放棄跟朝野合作，也不會放棄守護民主的決心。

【看原文連結】