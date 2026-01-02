即時中心／張英傑報導



國民黨立委今（2）日召開黨團大會，選出新任總召及第5會期首席副書記長，因總召僅有傅崐萁登記，首席副書記長僅有許宇甄登記，在同額競選下，國民黨立委鼓掌通過由傅崐萁續任總召，

許宇甄接任第5會期首席副書記長，而第5會期書記長由現任首席副書記長林沛祥擔任。對於傅續任總召，民進黨立委兼政策會執行長吳思瑤火大開轟了。





吳思瑤說，傅崐萁所代表的路線，就是近兩年國會民主失靈、民主倒退的元兇，若國會生態依舊是由傅崐萁路線主導，當然會擔憂。

「傅崐萁主導的國會生態，就是這兩年來違憲亂政、立法品質失能的一個非常重要原因」，吳思瑤表示，如果國民黨持續由傅崐萁路線主宰未來兩年的國會議程，對於社會和解或對立、朝野合作或持續對抗，「可能相對悲觀了一點」。

但她也說，民進黨團不會放棄朝野合作，也不會放棄守護民主的決心。







原文出處：快新聞／傅崐萁續任國民黨團總召 吳思瑤氣炸轟「這句」

