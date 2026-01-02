傅崐萁續任國民黨團總召 柯文哲、黃國昌拜會盼幫通過《人工生殖法》

國民黨立法院黨團今天召開黨團大會選出新任總召，由於同額競選，國民黨立委以鼓掌方式，通過現任總召傅崐萁續任；第5會期首席副書記長由許宇甄擔任，新任書記長則由現任首席副書記長林沛祥接任。前民眾黨主席柯文哲、民眾黨主席兼立法院黨團總召黃國昌等人前來拜會，盼幫忙通過《人工生殖法》；被傅崐萁追問是否有心得感言，柯文哲則說，心存善念，盡力而為。

前民眾黨主席柯文哲（後左二）2日與現任黨主席黃國 昌（後右）等人，拜會國民黨立法院黨團，黨團總召傅崐萁（後右二）致詞歡迎柯文哲。（中央社）

國民黨立法院黨團總召傅崐萁的任期將在1月31日屆滿，國民黨團去年透過黨團大會修改內規，取消總召最多只能當兩年的限制，外界觀察是為傅崐萁連任總召鋪路。

國民黨團在去年12月28日發出通知，公告第11屆第3任總召、第5會期首席副書記長選舉規定事項，將於115年1月2日進行投票。而在去年12月31日登記截止日，總召僅傅崐萁登記，首席副書記長僅許宇甄登記。

國民黨團今天召開黨團大會，選舉新任總召及第5會期首席副書記長，由於總召僅有傅崐萁登記，首席副書記長僅有許宇甄登記，因此，在同額競選下，國民黨立委以鼓掌方式，通過由傅崐萁續任總召，許宇甄接任第5會期首席副書記長，而第5會期書記長由現任首席副書記長林沛祥擔任。

在國民黨團完成新任黨團幹部改選後，前民眾黨主席柯文哲、民眾黨主席兼立法院黨團總召黃國昌，以及民眾黨團副總召張啓楷、民眾黨立委林國成、陳昭姿、麥玉珍等人，前來拜會國民黨團。傅崐萁也主動拉起柯文哲、黃國昌的手，眾人一起合影留念。

前民眾黨主席柯文哲（後左二）2日與現任黨主席黃國 昌（後右二），拜會國民黨立法院黨團，和黨團總召傅崐萁（後中）等人一起高喊加油。（中央社）

傅崐萁在致詞時細數藍白在本屆立法院至今所通過的各項重大福國利民法案，包括財劃法、軍人加薪、提升退休警消待遇、普發現金、停砍公教年金等。

傅崐萁指出，藍白合作提出亮眼成績單，一起守護台灣民主自由，相信今年地方選舉，一定可以獲得最大勝利，接下來就是在2028總統大選光復台灣，讓台灣民主能夠正常發展，再次感謝黃國昌及民眾黨立委，藍白在國會合作無間，不負使命，完成全民託付的任務。

隨後，傅崐萁邀請柯文哲發表談話，柯文哲先是簡短表示，今天是來拜託國民黨團能夠幫忙通過《人工生殖法》。

對於傅崐萁在旁追問是否有心得感言？柯文哲說，心存善念，盡力而為。

柯文哲表示，心存善念很困難，每天被修理、被關在那裡，要心存善念很難，他可以忍受，但發現他旁邊的人都不能忍受，現在家裡最反對民進黨的不是他，是妻子陳佩琪。不過他會勸陳佩琪去上班，分散注意力，不然陳佩琪每天在家寫臉書，他很頭痛。

柯文哲說，他會努力讓太太陳佩琪去上班，找個工作努力賺錢，因為這一年律師費付了不少，所以也需要賺錢。關關難過關關過，心存善念、盡力而為，心存善念很困難，就盡量。