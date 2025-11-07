傅崐萁續任有望 羅智強證實藍黨團廢總召2年條款

立法院國民黨團總召傅崐萁。 圖：黃建豪／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 立法院國民黨團今（7日）上午招開黨團大會，黨團書記長羅智強證實，有38位國民黨立委共同提案，比照民進黨、民眾黨，解除總召只能2年一任的黨團內規，已經修正通過。

不同於民進黨團與民眾黨團，按照國民黨團過往慣例，國民黨團總召最多連選得連任一次，任期最多就是2年。但國民黨團上午召開黨團大會提案討論後，今確定修改該項規定，有望讓現任黨團總召傅崐萁續任。

另就立法院會今天上午進行的國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案。羅智強表明，國民黨團已做出一致決定，4個人選通通不同意，主要基於過去NCC實質濫用職權，傷害新聞自由事件斑斑可考，結構至今沒有任何變動，現在將優先考慮修法，讓NCC成為一個專業跟真正獨立機關。

羅智強建議，民進黨之前在中選會委員部分，也發函請在野黨推薦人選，他覺得這是一個正確的做法；所以，NCC人事部分，如果民進黨能夠因應現在新國會所代表的新民意，來請在野黨推薦人選，大家一起商量，找出最適合、最專業、最獨立的人選，這才是一個正本之道。

