傅崐萁續任黨團總召 吳思瑤坦言對朝野合作悲觀：他是民主倒退的元兇

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨立院黨團幹部今（2）早進行改選，確定由傅崐萁續任總召、林沛祥升任書記長、許宇甄擔任副書記長。對此，民進黨立委吳思瑤表示，傅崐萁是過去兩年造成立法品質失能的原因，如果繼續由他來主導國民黨團的路線，她對朝野合作可能會相對悲觀一點。

吳思瑤指出，傅崐萁總召的路線，其主導的國會生態，這兩年來讓國會民主失靈，也是民主倒退的元兇。（資料照）

吳思瑤今早受訪表示，尊重國民黨團的幹部推選，但傅崐萁總召的路線，其主導的國會生態，這兩年來讓國會民主失靈，也是民主倒退的元兇，甚至是立法品質失能非常重要的原因。

吳思瑤說，如果國民黨團繼續由傅崐萁路線來主宰未來兩年的國會議程，對於社會和解或對立，以及朝野合作或持續對抗，她可能會相對悲觀一點，但民進黨團不會放棄跟朝野合作，也不會浪氣民主的決心。

