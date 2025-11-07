傅崐萁萬年總召？藍廢總召2年條款
國民黨立院黨團昨早召開黨團大會，決議廢止黨團總召連選得連任一次的「兩年條款」內規，現任總召傅崐萁將可爭取連任。國民黨主席鄭麗文表示，尊重黨團自主；傅崐萁受訪則說尊重決議，並強調民進黨團、民眾黨團的總召都可以連任，彼此「武器要均等」。
據國民黨團內規，黨團總召一年選一次、連選得連任一次，也就是黨團總召成功連任，最多擔任二年，俗稱「兩年條款」。傅崐萁從立法院本屆第一會期起擔任總召，按照舊制傅崐萁將於明年一月底卸任。但國民黨團廢止兩年條款後，傅崐萁未來可連選連任多次。
據了解，國民黨團昨原訂針對ＮＣＣ人事案召開黨團大會討論，但到了會議快結束時，有部分藍委紛紛離去，一名黨團幹部直接拿出廢止黨團總召兩年條款的連署案，提案約卅多名藍委連署，並宣布開始討論此提案，讓在場部分藍委感到錯愕、遭突襲。
據知情人士轉述，現場約有四、五位藍委開砲反對，一名藍委質疑現在人數不多，突然討論此議題不太適合，也有委員質疑「這樣不就等於是萬年總召、民進黨團總召柯建銘第二」，黨團好不容易建立制度不該就此廢除。
廢除總召兩年條款最後上演表決大戰，據轉述現場只剩卅多位藍委在場，最後贊成廿四位、反對六位，因此表決過關。
傅崐萁昨日被媒體詢問此事時指出，他人不在場，並強調民進黨團、民眾黨團的總召都可以連任，朝野雙方「武器均等」很重要，國民黨團很民主，他對於任何討論都尊重。
至於傅是否有意願繼續連任？傅崐萁說，「現在還不急」，黨內有黨內的程序與公告，重要的是國民黨要團結，以最大戰力面對賴清德總統政權，如果在野要發揮制衡力量，國民黨要團結在一起。
鄭麗文昨出席馬習會十周年研討會會前受訪表示，自己曾是國民黨團出身，也擔任過國民黨團幹部，國民黨一向尊重黨團自主，因此黨團大會所作決議或是黨團內部的選舉，「我都是不會過問的，完全尊重黨團的自主」。
廢除總召兩年條款在黨內看法兩極，國民黨立委徐巧芯公開表示，原兩年條款規定並不合理，應讓此制度有較大開放性。也有藍委私下表示，總召需經驗與作戰能力，國民黨沒有單獨過半，每件事都要跟民眾黨協商，這些都需要經驗與能力。
對於國民黨團決議廢止兩年條款，民進黨團書記長陳培瑜批評，國民黨因人設事，等於認同傅崐萁過去在立院毀憲亂政，那她對國民黨已經沒有任何期待了。
藍換新黨魁 掀入黨潮
記者屈彥辰／台北報導
國民黨昨舉行「KMTeam需要您，加入、改變、由您開始」記者會，文傳會主委吳宗憲、國民黨發言人牛煦庭公布，黨主席選舉結束後短短廿天內，國民黨已新增二四○五位黨員同志，其中一四一二位是新朋友加盟、九九三位是老戰友回歸。牛煦庭指出，黨中央正積極策畫黨慶相關活動，鄭麗文也會積極參與。
牛煦庭還說明三項不同的入黨管道，直接從官方網站上的入黨申請，也可下載數位黨部App，或親自到各地黨部直接辦理，不論老中青皆可找適合的方式。
更多udn報導
櫻花妹穿內衣逛迪士尼 轉行拍AV藏心機內幕
落髮變日常…愛喝2飲料小心禿頭 專家曝3原則
19歲男偶像無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」
伺候富婆13年！軟飯男擁千億財產 晚年孤獨亡
其他人也在看
〈對不起我是雙魚座〉張鶴曦自爆愛情觀：我們不是花心，是太真心！
35歲的張鶴曦來自澳洲、在香港長大，從臨演入行、修習聲樂課程，一步步朝音樂夢邁進。擁有迷人中低音嗓的他，近日推出新歌〈對不起我是雙魚座〉，以浪漫星座為題，唱出自己對愛情的幻想與矛盾。張鶴曦笑說：「大家常誤會雙魚很花心，但我其實以身為雙魚座為榮！」Yahoo娛樂訊息 ・ 16 小時前
花蓮縣百家業者榮獲營業衛生優良店家認證
記者林中行／花蓮報導 花蓮縣衛生局七日表示，「一一四年度花蓮縣營業衛生優良店家分級認…中華日報 ・ 15 小時前
羽球天后戴資穎正式宣告退休 感性道別盼精神陪伴前行
台灣羽球天后戴資穎今（6日）在臉書正式宣布退役，為她輝煌的羽球生涯劃下句點，她感謝多年來一路支持與陪伴的球迷、隊友與醫療團隊，並提到去年因開刀治療嚴重膝傷，是深受打擊的一年，膝傷讓她無法繼續比賽，沒能在職業生涯裡有個完整的結局，但她展現脆弱的一面，沒辦法給大家一個完美的退役儀式，選擇透過社群宣告退役。鏡新聞 ・ 12 小時前
克服學習曲線 聯德控股10月營收飆三年多以來高點
聯德控股-KY（4912）8日公告10月營收，以6.53億元創下最近40個月新高紀錄，月增14.9％，並較去年同期勁揚55.9％，累計今年前十月營收突破50億元，年增率擴大至7.7％。中時財經即時 ・ 1 小時前
太子集團神秘二把手「控台23家公司」…國安列管300人竹聯、四海也涉入
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團涉在台洗錢案。據了解，太子集團在台成員王昱棠是台灣公司高層，但實際上只是執行端，太子集團董事長陳志身邊還有一名神秘「二把手」，不僅多次來台，在台灣還有23家公司，甚至有包括竹聯、四海等幫派等黑幫分子涉入。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
蕭美琴歐洲議會演說宛如「大明星」 議員掌聲如雷要求合照
即時中心／綜合報導副總統蕭美琴在台灣時間昨（7）日晚間（歐洲時間7日下午）在比利時首都布魯塞爾出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World）為題發表演說。同樣出席會議的民進黨立委范雲表示「見證歷史的一刻！」同時，她也形容這是「神秘嘉賓帶來的一股旋風」，對於能在現場見證感到非常驕傲。民視 ・ 1 小時前
非洲豬瘟診斷技術 獸醫所長鄧明中9年前出國取經
（中央社記者汪淑芬台北7日電）台中一處養豬場發生非洲豬瘟，所幸疫情沒有擴散。農業部獸醫研究所建立的檢驗制度，在防疫上功不可沒，所長鄧明中9年前就出國學習非洲豬瘟實驗室診斷技術，是台灣第一人。中央社 ・ 12 小時前
10月均溫27.4度 氣象署：創1951年來同期新高
（中央社記者黃巧雯台北7日電）中央氣象署今天在臉書「報氣候－中央氣象署」發文表示，10月台灣氣溫平均攝氏27.4度，較氣候平均值高2.2度，11個平地站月平均氣溫創1951年以來同期最高。中央社 ・ 14 小時前
邵雨薇淚披婚紗 揭愛情幸福祕訣：讓自己開心最重要
邵雨薇淚披婚紗 揭愛情幸福祕訣：讓自己開心最重要EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
中職／味全龍23日大巨蛋辦感謝祭 帳篷套組超吸睛！近距離看小龍女演出
中職賽季在上個月正式劃下句點，為了感謝球迷一整年的支持，味全龍7日宣布11月23日將在台北大巨蛋舉辦年度感謝祭，邀請所有龍迷共襄盛舉，一同回顧今年精彩的賽季。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
澎恰恰疑捲投資糾紛現身北檢應訊 喊"不關我的事"
社會中心／綜合報導藝人〝澎恰恰〞又有官司糾紛了嗎？今天（7日）下午，澎恰恰低調現身台北地檢署，初步了解，他疑似是之前和朋友合夥投資，成立娛樂公司，後續合作破裂，遭到對方提告背信等罪，不過，澎恰恰表示，自己這一次出庭，只是來作證，不關他的事。民視 ・ 4 小時前
永續金融先行者聯盟成績單出爐 陳彥良：盼聯盟扮永續火車頭
第三屆永續金融先行者聯盟7日舉行成果發表會，成果發表由金管會分享承諾事項達成情形、六大金控分別說明淨零推動工作平台執行成果，輪值主席元大金控則交棒給第四屆主席第一金控。工商時報 ・ 6 小時前
謝謝小英總統！媒體人宣布「登記結婚」十年情緣開花結果
資深媒體人徐嶔煌近日宣布喜訊，與相戀十年的伴侶正式完成結婚登記，預計將於近期舉辦婚禮。消息傳出後，各界好友與粉絲紛紛送上祝福，許多人恭喜這段長跑十年的感情終於修成正果。徐嶔煌在接受主持人翁有繼專訪時透露，兩人感情穩定、相知相惜，這段關係的基礎在於「理解與支持」，歷經歲月的磨合後，感情更臻成熟。徐嶔煌表示「我們兩個大概在一起十年的時間」，強調不是「閃婚」，而是「順其自然、也尊重對方」，徐嶔煌也說，結婚這件事是交給對方決定的，「他應該也思考十年有了」。談及婚姻的意義，徐嶔煌認為，結婚不僅是愛情的延續，更是一種彼此的保障與承諾。他說，能與伴侶攜手走過未來的日子，是人生中重要的幸福時刻。徐嶔煌曾任《北美智報》總編輯，長期撰寫財經評論文章，現活躍於多個政論節目，橫跨財經與政治兩大領域。談到兩人緣起，他透露「對方在和我交往之前，是我的讀者，算是粉絲」，如今兩人從文字結緣、相伴成家，也為這段故事增添幾分浪漫色彩。對於外界的祝福，徐嶔煌特別感謝家人與朋友長年支持。他表示，自己將以更加積極與穩定的心態面對生活，也希望能鼓勵更多人勇敢追求屬於自己的幸福。原文出處：謝謝小英總統！徐嶔煌宣布登記結婚 與十年伴侶步入禮堂 更多民視新聞報導豬瘟防疫不力變笑柄？徐嶔煌：連「這國家」萬聖節也扮盧媽媽！小豬宣布結婚！不藏了「一家三口畫面曝」她才被拍飄孕味正妹女友低調陪15年！黃明志昔喊「想結婚」卻爆同房謝侑芯民視影音 ・ 3 小時前
委員會續停擺 NCC：431重大案無法審決
ＮＣＣ（國家通訊傳播委員會）委員名單再遭封殺，這也意味著，ＮＣＣ委員人數不足，委員會議仍舊無法召開。ＮＣＣ主秘黃文哲指出...聯合新聞網 ・ 4 小時前
一天連兩起！貨物掉落路面 大貨車「啤酒灑滿地、太空包落地」
國道2號及台中市台灣大道在同一天內接連發生大貨車貨物掉落事故，嚴重影響交通！一輛大貨車疑因未將12個太空包綑紮牢固，導致太空包佔據整條車道，讓後方車輛寸步難行。而台中也有一輛大貨車因未鎖好貨艙門，整箱啤酒散落一地，迫使用路人繞道而行。兩名駕駛皆已被警方依法開單舉發，所幸事故並未造成人員傷亡。專家呼籲，駕駛人出門載運物品時，務必謹慎確實捆紮，以免釀成意外！TVBS新聞網 ・ 11 小時前
觀察站／藍總召任期提案程序欠正義 黨團信任蒙陰影
國民黨立院黨團昨天召開黨團大會突襲通過提案，廢除黨團總召兩年條款，被視為替現任總召傅崐萁開了「萬年總召」之路。而隨著民進...聯合新聞網 ・ 4 小時前
台灣10月出口 站上新頂峰
AI商機造成廠商「猛爆式」拉貨，財政部7日公布10月出口規模618億美元，是有史以來單月出口值首度突破600億美元，合計前十月出口也衝破5,000億美元、達5,144.5億美元，提前兩個月即刷新歷年全年紀錄，財政部因而上修全年出口估值至6,000億美元，年增率則估上看3成。工商時報 ・ 6 小時前
台積電運動會 黃仁勳現身受熱烈歡迎
（中央社記者張建中、江明晏新竹8日電）台積電今天在新竹縣立體育場舉辦運動會，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也應邀參加，是首度有大客戶參與台積電運動會。中央社 ・ 1 小時前
38藍委提案刪除連任一次內規 傅崐萁可續爭取總召
立院國民黨團內規，黨團總召任期一年，連選得連任1次。因此原定總召傅崐萁本會期任期結束後就需交棒，但國民黨團7日黨團大會，由38位國民黨立委在今早的黨團大會共同提案，修改內規，取消連任限制。提案獲通過。因此也代表傅崐萁將可繼續參選並連任總召，國民黨是否將出現「萬年總召」也引發關注。中時新聞網 ・ 23 小時前
新聞眼／台南科技園區學區爆滿窘境 北市不能重演
北投士林科技園區即將迎來輝達、仁寶總部落腳，未來還有T3、T4、T12等多塊地，將吸引高科技產業進駐，預料湧入數以萬計人...聯合新聞網 ・ 4 小時前