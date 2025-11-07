傅崐萁解套？ 國民黨團鬆綁內規「總召任期無限期」

國民黨團解除總召任期限制，傅崐萁可以爭取連任。（圖：傅崐萁臉書）

傅崐萁擔任國民黨立院黨團總召，任期將在明年1月底到期。國民黨立法院黨團今（7日）上午決議，解除「黨團總召任期為兩個會期，得連任一次」的內規，將總召任期放寬為「無限期」，換言之，傅崐萁仍可繼續爭取連任。對此，傅崐萁回應，現在講這個還不急。

國民黨團上午召開黨團大會，黨團書記長羅智強證實，38名藍委共同提案，修正通過「解除總召連任一次」的內規，未來將比照民進黨和民眾黨，國民黨總召任期也放寬為「無限期」。

對於國民黨鬆綁內規，傅崐萁表示，今天的黨團會議他本人沒有參加，事後有聽到相關說法，他認為，總召要有相當經驗才可以帶領黨團，他對於今天國民黨團通過相關決議予以尊重。

傅崐萁自立法院第11屆第1會期起擔任國民黨團總召，已連任一次，原規定任期將至明年1月31日止。日前傳出國民黨新任主席鄭麗文曾探詢，明年立院黨團總召改選，是否可能由72歲的資深藍委林德福出馬？面對外界詢問，林德福則說「明年的事，還早嘞！」如今國民黨團鬆綁內規，傅崐萁仍可繼續登記參選，尋求連任。外界關注明年國民黨立院黨鞭是否換血。