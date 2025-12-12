傅崐萁護航陳玉珍「助理費除罪」惹錯人！ 他驚爆：恐掀「養小三黑料」

針對國民黨立委陳玉珍提案修修法「助理費除罪化」，立委院國會助理在立院大門口拉開白布條並高舉手舉牌呼喊口號，要求陳玉珍撤案。圖為陳玉珍到場和助理溝通。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」修法，引發藍綠白各黨助理強烈反彈，並發動連署要求陳玉珍撤回提案。對此，前親民黨文宣部副主任吳崑玉昨（11）日就痛批這不是「助理費除罪化」，其實是「立委貪污除罪化」，並警告陳玉珍與國民黨團總召傅崐萁，恐惹到「這群人」，而他們在立委辦公室掀起天翻地覆的變化。

吳崑玉昨日上震傳媒節目《新聞！給問嗎？》接受主持人康仁俊專訪。對於陳玉珍提案，吳崑玉表示，有不少老助理「氣得牙癢癢」，原因是擔心30多年前「老國代、老立委時期」的助理費亂象再度重演。

他表示，當年所有助理費都是「一包」全給立委，想請助理就會請，但給多少薪水全看立委良心。曾出現有立委休會期間不願請助理，導致對方1年只領6個月薪水，年終獎金更是不用提；吳崑玉還爆料，甚至有人助理費拿來請看護、養小三，各種稀奇古怪的事情全都有，而為了改善種種亂象，後續才組織「助理工會」。

吳崑玉狠批，陳玉珍推動修法不該叫「助理費除罪化」，根本就是「立委貪污除罪化」。對於陳玉珍聲稱參考其他國家制度、傅崐萁力挺稱是「進步法案」的說法，他就直言，依照兩人邏輯，相當就是立委報帳不用檢附單據「這是退步法案」，且還是退回30年前的老立委時代。

他也示警，如今連藍委辦公室主任等級的人都參與連署，並解釋這群人影響力以及掌握資訊之大，「他們對於民代哪裡有小三、有什麼壞習慣、周遭朋友圈等」全都知根知底，惹毛這群人恐讓整個立委辦公室起天翻地覆。吳崑玉也開嗆陳玉珍、傅崐萁：「你們根本就不知道惹到的是什麼人，就等著看！」

