傅崐萁讚「滿血歸來」！ 柯文哲自嘲：劫後餘生、苟延殘喘

民眾黨前主席柯文哲今（2）日拜訪國民黨立院黨團，國民黨立院黨團總召傅崐萁盛讚柯文哲，「滿血歸來」柯文哲則笑說自己是「劫後餘生、苟延殘喘」，傅崐萁安慰他，「走政治，沒揹個兩、三條不會大尾」。

民眾黨創黨主席柯文哲拜會國民黨立院黨團。（圖／中天新聞）

民眾黨前主席柯文哲拜會立法院國民黨團，盼爭取支持《人工生殖法》立法。國民黨團總召傅崐萁介紹柯文哲時高喊「滿血歸來、滿血回歸」，柯文哲則無奈回應是「劫後餘生、苟延殘喘」。傅崐萁打氣表示「不會啦、不會啦，愈來愈勇」，柯文哲又回「沒影啦」(台語：沒有啦)。傅崐萁更有感而發說，「走政治，沒有背1、2條不會大尾」。

傅崐萁致詞表示，柯文哲過去曾遭遇不公且偏頗的司法追訴，一度喪失人身自由。他強調，儘管如此，台灣民眾黨為台灣社會付出的腳步從未因此停歇，持續在立法院發揮影響力。

傅崐萁開玩笑地安慰柯文哲「走政治路，沒揹兩、三條不會大尾」。（圖／中天新聞）

傅崐萁表示，在柯文哲的指導以及現任黨主席黃國昌的帶領下，民眾黨立法院黨團與國民黨展開密切合作。他認為，這樣的合作展現出在野黨強而有力的監督力量，有效制衡賴清德總統的執政作為，守護台灣人民的人權與民主價值。

傅崐萁批評，賴清德「登基」一年半，在野兩黨經歷諸多艱困考驗，這段時間遭受各種高壓政治迫害、司法追殺與各種圍堵，包括經歷全世界民主發展800年來沒有碰過的大罷免的全世界民主之恥，賴政府還對在野黨領袖拘禁。他強調，兩黨強力結合為人民發聲，完成過去30年各政黨在立法院不斷強調多項重大民主法案，感謝柯文哲讓在野兩黨一起守護台灣民主發展，讓藍白合作有豐沛、亮麗成果。

