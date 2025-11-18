政治中心／綜合報導

行政院長卓榮泰，今（18號）赴立院針對"花蓮馬太鞍溪堰塞湖，災後重建特別預算案"報告，盼朝野立委支持加速重建工作，但傅崐萁質詢又槓卓院長，揶揄卓內閣在就有風有雨，氣得卓榮泰回嗆，不要亂戴帽子。

行政院長卓榮泰vs.國民黨團總召傅崐萁：「現在就是卓內閣的政府之下，人民要永遠的有風有雨，不要亂戴帽子啦。」

立法院國民黨團總召傅崐萁，針對馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算質詢，一開口又槓行政院長卓榮泰。

傅崐萁質詢嗆"卓內閣在就有風有雨" 卓揆怒:不要亂戴帽子

行政院長卓榮泰日前到花蓮勘災。（圖／民視新聞）

行政院長卓榮泰vs.國民黨團總召傅崐萁：「過去五年經濟部，如果有把馬太鞍溪疏濬，有還是沒有就這麼簡單嘛有，經濟部長龔明鑫vs.國民黨團總召傅崐萁，247萬方公里過去十年，政府失能還是失靈，這次馬太鞍溪堰塞湖的量體有多大，壩體有多長委員你是清楚的，跟過去不可同日而語。」

馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，救災復原工作持續進行，為加速重建工作，行政院會上週通過"災後重建特別預算案"，卓院長到立法院報告，卻不斷遭傅崐萁刁難嗆聲，又拿已討論過的"炸"堰塞湖議題、冷飯熱炒。

行政院長卓榮泰vs.國民黨團總召傅崐萁：「去把它炸掉這都不可行，不可炸的原因是什麼，不只我認為，你有沒有請世界各國的專家，來處理堰塞湖後續的問題有沒有，國內的專家已經告訴我們，國內的專家就告訴你不行嘛，你要相信啊沒有辦法嘛，我們相信的結果委員，應該要召開國際會議，日本的專家已經送來水位監測儀，他認為現在加強監測，是現在最必須要做的，所以當然這部分是有的，所以全世界現在，只有日本這個國家，沒有其他國家專家是嗎，委員我說一你就說二，我說二你要說三，這種質詢毫無道理。」

傅崐萁質詢火力全開。（圖／民視新聞）

過去內政部就已找過水利專家李鴻源，他強調堰塞湖"不能炸"，但顯然傅崐萁沒打算聽，傅崐萁把質詢當個人舞台秀，是不是有事推中央、有功歸地方？全民看在眼裡。

