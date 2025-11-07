傅崐萁連任黨團總召有望！38位藍委連署修內規 總召可無限連任今早通過

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨立法院黨團今（7）日舉行黨團會議，會中做成決議，解除「黨團總召任期為兩個會期，得連任一次」的內規，此舉也為任期將至明年1月31日到期的現任黨團總召傅崐萁解套，傅崐萁可繼續爭取連任總召。

國民黨團總召傅崐萁。（圖／資料照）

國民黨立院黨團今早舉行黨團大會，黨團書記長羅智強會後受訪時說，有38位藍委共同提案，希望比照民進黨、民眾黨，解除總召只能連任一次的黨團內規，此案在今天修正通過。

傅崐萁自本屆第1會期起擔任國民黨團總召至今，已經連任一次，原先按規定，任期將至本會期結束、即明年1月31日止，規定修改後，傅崐萁可繼續登記參選，尋求連任。



