即時中心／温芸萱報導

國民黨總召傅崐萁多次指控民進黨立委沈伯洋「收受美國資金」，遭沈提告求償100萬元。台北地院昨（4）日開庭，雙方由律師出庭，卻因傅方準備證據混亂，引發一連串離奇場面。政治評論員周軒在臉書指出，法官要求提供沈伯洋「原始受訪內容」，但傅方僅拿媒體報導當證據。更誇張的是，傅方遞給沈方的繕本竟用回收影印紙，背面還有民眾陳情個資。周軒嘲諷，已經分不清楚「這是鬧劇還是喜劇了」。

國民黨立院黨團總召傅崐萁多次公開指控民進黨立委沈伯洋「收受美國資金」、「在美台置產」，甚至以「人渣」、「間諜」等字眼羞辱，引發沈伯洋提告求償100萬元。台北地院昨日開庭，雙方皆由律師出庭，但庭訊過程卻意外成為一場「法庭喜劇」，連法官都數度無奈嘆氣。

廣告 廣告

政治工作者周軒在臉書還原整場攻防。他指出，本案源自傅崐萁指控沈伯洋接受國外資金，意圖顛覆國家，但進到法院後，傅方提出的證據與說法「像是一場鬧劇」。

周軒透露，傅崐萁的訴訟代理人是前立法院法制局長陳清雲。開庭開始，陳清雲便向法官表示，許多媒體報導都能佐證沈伯洋「自己承認」接受國外資金補助研究，甚至還提到美國在台協會AIT曾公開承認補助黑熊學院，因此傅崐萁所言「有合理查證」。

但法官聽完後並不採信，直接追問「沈伯洋到底說了什麼？我要原始受訪內容，不是媒體轉述」。同樣的問題法官問了好幾次，陳清雲卻始終只回答「某家媒體有完整報導」法官只能無奈反問「你好像不了解我在講什麼？還是我話講得不清楚？」接著翻閱答辯狀逐條比對，卻發現傅方引用的媒體，沈伯洋受訪內容和場合似乎有2個，連證據清單都沒有編號。

隨後法官再次詢問「能不能提供沈伯洋受訪影片？」陳清雲回答「影片很不好找！」就在此時法官問沈伯洋的律師想要確認資訊，更離奇的一幕出現。沈伯洋的律師苦笑表示，對方給的答辯狀繕本是用回收影印紙列印，背面竟然有民眾陳情案個資、宣傳文稿以及廣告內容，加上頁碼混亂，根本無法幫法官比對是哪一份媒體報導。

律師把該份繕本交給法官後，法官驚呼「買一疊空白紙列印書狀沒有很貴吧！」，陳清雲竟一本正經回應「給法官那份，是乾淨的新紙」讓在場人員哭笑不得。

周軒指出，後續攻防中，傅方甚至引用趙少康、侯漢廷在政論節目的說法，企圖作為「沈伯洋收受國外資金」的證據來源。但法官當場指出「不能這樣混過去！要講清楚到底收了誰的資助！」周軒直言，已經分不清楚「這是鬧劇還是喜劇了」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／傅崐萁遭沈伯洋提告！繕本用回收紙見個資 周軒：分不清是鬧劇還是喜劇

更多民視新聞報導

呼應賴總統！新光醫院當領頭羊 宣布明年全院加薪1800元

藍委推鞭刑嚇阻性侵、虐童 鄭運鵬揭1隱憂：改革不是靠別人身體

中天要重返52台？藍營提案修《衛廣法》「中天條款」今逕付二讀

