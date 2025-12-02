傅崐萁邀賴清德國情報告「即問即答」 朱立倫：立委應尊重總統方式

政治中心／綜合報導

國民黨智庫、國家政策研究基金會今（2）日召開董事會，前國民黨主席朱立倫卸任董事長，由現任黨主席鄭麗文接任。朱立倫與鄭麗文再度同台。日前總統賴清德提出8年1.25兆元國防特別預算；藍白均表態邀請賴清德赴立法院進行國情報告，是否採取「即問即答」方式？朱立倫回應說，符合憲法相關規定，他相信總統只要願意來立法院說明，立委應該要尊重總統的一個方式。

朱立倫受訪時表示，今天把智庫還有身心障礙基金會這些通通都交卸，全面的離開這些黨的相關的事務。也真的祝福未來智庫，在新任的董事長的帶領之下，能夠提供給不管是立法院黨團或是藍白相關的一些重要的建議。尤其他相信未來鄭董事長一定有很多新的創意、新的想法。

朱立倫說，過去這幾年，智庫真的扮演非常重要的角色，雖然輕量化，但也的確發揮了最大的功能。所以立法院通過福國利民的法案，或者是每一次選戰當中，國民黨的牛肉都是靠著這個智庫大家一起來努力的。除了專任以外，有非常多的學術專家都為最大的志工，要非常謝謝大家的努力跟辛苦。

針對總統賴清德願為1.25兆國防特別預算條例國情報告，是否要「即問即答」，朱立倫說，總統是負責國家大政，尤其是國防、外交、兩岸的重大的這些決策。這次有這麼重大的一個特別預算，如果總統能夠來向全民說明，他覺得這是一個很好的機會。

朱立倫指出，至於方式當然要符合憲法相關的規定。他相信總統只要願意來立法院說明，立委應該要尊重總統的一個方式，讓總統能夠做再次的說明，讓所有的民眾的疑慮能夠減少，能夠大家來共同支持這項特別預算，這對國家才是有幫助的。

