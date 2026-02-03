傅崐萁、徐榛蔚尾牙「加碼紅包」掀爭議！民眾轟：光復災民還在等家園

即時中心／温芸萱報導

農曆年前，各地尾牙活動熱鬧登場，政治人物頻繁現身引發關注。花蓮近期接連傳出國民黨立委傅崐萁、縣長徐榛蔚在尾牙與座談會中加碼發紅包、禮券，甚至疑似阻止民眾錄影，引爆爭議。對此，民進黨立委胡仁順議員質疑，數十場尾牙加碼金額恐達上千萬，要求說清楚資金來源。前罷團成員更批評，花蓮光復仍有災後家園與建設待改善，傅崐萁卻以紅包政治博取民心，令人心寒。

選前尾牙政治味濃 花蓮紅包加碼掀公帑質疑

農曆年節將近，各地尾牙活動陸續登場，不少政治人物也頻頻現身餐會場合，尤其今年年底即將舉行大選，更讓不少場子顯得格外熱鬧。然而，花蓮近期接連爆出政治人物在尾牙場合「加碼發紅包」，甚至傳出阻止民眾錄影，引發外界對是否涉及選舉綁樁、公帑使用的質疑。

尾牙現場加碼紅包 拍攝遭制止引爭議

2月1日，吉安鄉一處宮廟舉辦尾牙活動，國民黨立委傅崐萁上台致詞時，當場高喊加碼30個紅包，席間有民眾拿出手機錄影，卻遭到制止。相關畫面事後被上傳至社群平台，引發大量討論，不少網友質疑「為何不能拍攝」，更有人直指是否涉及以公帑綁樁。

對此，該宮廟陳姓主委出面說明，強調當天只是廟內志工的聚餐，並非正式活動，傅崐萁僅是到場打招呼。他表示，現場使用麥克風收音效果不佳，大家喊話時容易聽錯，並否認有阻止民眾拍照或錄影的情形，「哪有可能拒絕拍攝，是誤會啦。」

地方座談會再加碼 金額來源遭質疑

不過，爭議並未因此平息。另有民眾反映，2月2日秀林鄉景美村舉辦里基層座談會時，錄下花蓮縣長徐臻蔚宣布加碼發放1000元禮券、共100包的內容，再度引起關注。

花蓮縣議員胡仁順指出，不論是傅崐萁委員、徐臻蔚縣長，或是游淑貞鄉長，近期在多場尾牙活動中皆有加碼發紅包的情形。若以數十場、甚至上百場活動來計算，相關加碼金額恐怕高達上千萬元，外界自然會質疑，這些預算究竟從何而來，相關人士有責任向社會交代清楚。

胡仁順也質疑，若這些加碼禮涉及公帑使用，更令人憂心花蓮仍有許多基礎建設問題亟待改善，包括道路不平、路燈不足及監視器系統老舊等，皆需要更多公共預算投入，而非用來在餐會場合博取好感。

災後未復原 民眾批觀感不佳

前罷免團體成員W也直言，看到傅崐萁在吉安鄉尾牙活動中大發紅包，身為花蓮縣民感到相當心痛。他指出，歲末年終餐會摸彩本是常態，但目前光復鄉仍有不少災後家園尚未完全復原，質疑縣府與立委是否真有心情在此時進行高額摸彩。

W更批評，發紅包過程中竟傳出阻止錄影拍照，這類情況多年來在花蓮屢見不鮮，容易讓人質疑是否為選舉操作。相關行為不僅影響花蓮形象，也讓全台民眾觀感不佳。他呼籲，縣長與立委應將心力放在環境、觀光與產業發展上，真正回應民眾需求，「只要認真對待花蓮人，大家自然看得到，現在這樣的作法，真的令人心寒。」





