即時中心／黃于庭、魏熙芸報導

民進黨持續備戰2026九合一大選，多縣市已陸續拍板人選，至於長年被「傅氏王朝」統治的花蓮，傳出將與無黨籍現任議長張峻合作，期盼聯手取勝。對此，民進黨秘書長徐國勇今（20）日回應，目前張峻尚未宣布要選，是否合作之後再來談，未來選對會將有相關討論。

針對明年民進黨選戰布局，傳出花蓮部分將與張峻合作，盼終結「傅氏王朝」逾20年統治。對此，徐國勇回應「這都是未知數」，目前張峻沒有宣布要選，不曉得對方立場如何，但他是花蓮好人選，民進黨也有自己的好人選，是否合作之後再來談，選對會將有相關討論，「大家都有各方面猜測，花蓮正在討論當中」。

至於下週中執會過後，民進黨第2波提名人選僅有新北蘇巧慧、苗栗陳品安，陣容是否相對單薄？徐國勇表示，單單蘇巧慧就相當夠力，畢竟新北是全台灣人口最多、非常重要的直轄市，因此直轄市提名分量很大，何況還加上苗栗。

接著，徐國勇也大讚陳品安，個人學經歷一流，台大金融畢業高材生、法律研究所，也順利考上律師，2次選舉當中，1次第2高票，另1次則最高票當選；且她在苗栗形象非常好，是從政女性中的好典範，不僅年輕有衝勁，對於家庭各方面照顧也得到很大讚許，「苗栗陳品安也是個亮點，2個亮點就已經相當夠」。

原文出處：快新聞／「傅氏王朝」將瓦解？傳民進黨2026合作張峻戰花蓮 徐國勇回應了

