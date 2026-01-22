「傅派」無懸念提名花蓮縣長爆內鬨 國民黨：對渲染「家族政治」高度遺憾

國民黨團總召傅崐萁並未回鍋參選花蓮縣長，被但藍營有意爭取花蓮縣長提名的葉耀輝與何啟聖共同指控，其家族勢力深深影響地方運作。 圖：黃建豪／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 國民黨2026花蓮縣長黨內提名結果底定，在藍營內參民調中，吉安鄉長游淑貞支持度大勝競選對手、前花蓮市長葉耀輝40％。但葉耀輝不承認內參民調結果，甚至與遭排除在民調之外的媒體人何啟聖共同發聲明，指控立委傅崐萁的政治影響力深度滲透地方政治生態。國民黨花蓮縣黨部則回應，對於外界將提名過程渲染為「家族政治」或「權力陰影」，縣黨部表達高度遺憾。

葉耀輝與何啟聖的共同聲明指控，這次花蓮縣黨部在缺乏公開說明、缺乏一致標準、缺乏程序正義的情況下，倉促操作提名流程，甚至出現排除特定參選人的作法，嚴重背離民主政黨應有的基本原則。他們要求國民黨中央正視花蓮縣黨部提名程序的正當性爭議，立即回歸公開、公平、公正的民主機制，並主張以制度服人，而非以權勢壓人，以民意決定人選，而非以派系決定命運。

花蓮縣黨部也發出聲明回應，這次提名作業完全依循黨內制度進行，程序具備正當性，呼籲外界勿將黨內民主機制操作為對立敘事。

花蓮縣黨部表示，針對花蓮縣長提名的內部參考民調，之所以將游淑貞與葉耀輝納入，是因兩人皆已明確向縣黨部表達爭取提名意願。葉耀輝於去年底即主動拜會縣黨部主委盧新榮，討論花蓮未來發展並表達參選意願；其曾任兩屆市長，長期深耕地方，是國民黨在地重要幹部。依據「115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」第五條規定，縣黨部因此啟動協調機制。

花蓮縣黨部表示，今年1月8日召開全縣委員會議，出席委員一致同意由葉耀輝與游淑貞進行內部民意調查，並邀請兩人說明參選理念；會議中亦明確告知，民調結果將送交黨中央作為後續提名或徵召的重要參考。花蓮縣提名委員會於1月13日邀集葉、游兩位同志召開協調會，兩位同志均對以民調方式決定人選無異議，但葉耀輝提出的辯論會建議因不屬協調項目而未獲共識。

針對外界關注的何啟聖未被納入民調。花蓮縣黨部說明，黨內提名作業一向秉持「制度先於個人」，何啟聖雖曾透過媒體表達參選意願，但在全縣委員會議召開前並未與縣黨部聯繫，且當時其黨籍尚未設於花蓮縣，因此基於制度與程序考量，未將其列入這次民調名單。

花蓮縣黨部強調，民主精神在於尊重制度，而非在程序完成後因結果不符期待，便指控「民主受損」或「制度崩壞」，此類說法反而傷害黨內的民主機制。對於外界將提名過程渲染為「家族政治」或「權力陰影」，縣黨部表達高度遺憾，認為此類指控缺乏事實基礎，不僅無助黨內團結，更可能造成外界誤解國民黨不尊重自身制度。

