傅薇揭與坣娜生前最後對話 「聲音十分吃力」取消聚會成永別
知名歌手坣娜於本月16日病世，享年59歲，根據知情人士透露疑似罹患胰臟癌辭世，噩耗被證實後，震驚演藝圈，圈內好友紛紛發文悼念，傅薇得知死訊後，透露出兩人最後對話內容，坦言感到相當不捨。
傅薇得知坣娜死訊後，在臉書發文悼念寫下：「不捨啊，R.I.P.」 ，複雜情緒包含在短短一句話中，她表示坣娜在今年春天時，主動致電告知要取消相約喝咖啡的聚會，並且相當吃力表示：「可能沒辦法了」、「我現在的聲音只能這樣，但我想跟你說一下」，沒想到卻成為兩人這輩子最後的對話內容 ，接著道出坣娜在自己心中的形象：「堅強、認真、優雅、溫柔」。
兩人生前最後對話曝光後，讓網友們難以置信：「不相信這是真的」、「那些年熟悉的名字慢慢減少」、「滿腦子裡還記得她獨特的笑聲」、「明瞭你的不捨」、「大家永遠記得她的美好」、「永遠懷念美聲歌后」、「坣娜的優雅和可愛笑聲，是我高中時期的美好記憶」、「相信她在另一個世界會過得很好」。
坣娜1993年遭遇嚴重車禍，健康狀況大受影響，逐漸減少演藝工作，近年除了熱心公益，替癌友與小腦萎縮症患者免費開設瑜珈課程，還不時捐款助養數十名兒童，2012年成立公益協會「坣娜瑜伽傳愛協會」，推動多項環保與慈善活動，事蹟令人動容。
