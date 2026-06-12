傅防火牆倒？顏新章涉弊案！王瑞德曝1經驗：他不會扛責！

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論壇中心／董思旻報導

花蓮縣副縣長顏新章捲入縣府營養午餐招標案，涉嫌圖利特定廠商遭約談後百萬元交保，檢調不排除向上追查，尤其顏新章被視為花蓮王傅崐萁的防火牆，遭質疑將燒向縣長徐榛蔚夫妻。資深媒體人王瑞德在《台灣最前線》節目中預告，他認識顏新章35年，他絕對不會幫任何人扛刑責，頂多是否認到底。

身為傅崐萁、徐榛蔚的核心幕僚，顏新章非第一次面臨司法風暴，從理想大地案到礦稅案都有他的角色，曾被判休職一年，但最後仍全身而退。對此，王瑞德分析，顏新章是警界出身的老手，過去這麼多案件都沒事，代表非常了解檢調及刑案的偵辦，但這次恐怕沒這麼容易了。

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花蓮縣去年調查站主任及副主任均換人，被認為能讓花蓮打破傅家牢籠，王瑞德指出包含傅崐萁的修容組案，現在又有營養午餐招標涉弊，難道都是副縣長能一手遮天說了算嗎？王瑞德直言「2.7億營養午餐案才剛開始」，撂話還有多少事大家走著瞧！

原文出處：辦案老手？傅崐萁愛將顏新章涉營養午餐弊案！王瑞德預告：他絕不會扛責！

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