傍晚起東北季風增強！北台灣將明顯降溫 迎風面現雨勢

迎風面水氣今（24）日將逐漸增多，中央氣象署指出，基隆北海岸、宜蘭及大台北地區有局部短暫雨，花東及恆春半島也有零星降雨，其他地區為多雲到晴；晚上開始東北季風增強，桃竹苗也有局部短暫雨。

溫度方面，白天仍舒適溫暖，各地高溫約26到29度，不過早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，日夜溫差大，早出晚歸請多添加衣物。至於離島天氣，澎湖多雲，21至24度；金門晴時多雲，18至26度；馬祖晴時多雲，17至21度。

由於東北風偏強，桃園至臺南，恆春半島及澎湖局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請多留意。

明（25）日起受東北季風影響，全台低溫下探14度，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；迎風面北部、東半部及恆春半島將轉為有雨天氣。

到週六（29日）東北季風減弱後，各地氣溫才將逐漸回升，各地多為晴到多雲。然而下週日（30日）東北季風再增強並影響，屆時又將再度降溫。

