傑仕登參加2026台北電玩展！舉辦《魔物獵人 荒野》台灣錦標賽爭最速獵人稱號

發行、代理商傑仕登今日宣布，將參加2026年1月29日至 2月1日於南港展覽館舉辦的「2026台北國際電玩展」，並與 CAPCOM 攜手帶來《Resident Evil Requiem》、《Monster Hunter Stories 3：命運雙龍》、《PRAGMATA》等多款受全球玩家矚目的人氣新作。此外也將於電玩展期間舉辦《Monster Hunter Wilds Taiwan Championship》，邀請全台獵人齊聚一堂，爭奪「台灣最速獵人」的稱號！

（來源：傑仕登官方提供）
展出遊戲陣容

  • 《Resident Evil Requiem》

系列第九部主線作品。「Requiem」（安魂曲）將會為玩家帶來令人窒息的緊張感、渾身顫抖的恐懼，以及戰勝死亡的爽快感，撼動玩家的精神深處。

（來源：傑仕登官方提供）
  • 《Monster Hunter Stories 3：命運雙龍》

「Monster Hunter」系列RPG第3彈！ 孿生火龍的誕生，命運於此刻交織。 「Monster Hunter Stories」是一個RPG遊戲系列， 玩家將會成為與魔物建立羈絆，對其加以培育並與之共存的「魔物騎士」，盡情體驗「Monster Hunter」的世界。

（來源：傑仕登官方提供）
  • 《PRAGMATA》

CAPCOM全新遊戲《Pragmata》將利用獨特的駭客體驗，帶領玩家展開全新感覺的科幻動作冒險！ 主角休和機器人伙伴黛安娜將齊心協力，於冰冷的近未來月球基地展開冒險。

（來源：傑仕登官方提供）
  • 《鬼武者Way of the Sword》

以血洗血的至高無上劍鬥動作遊戲。這次的舞台為江戶時代初期的「京都」，它因瘴氣而幻化成了不可思議的樣貌。各式各樣充滿詭譎氣息的遊戲關卡。來自異界的奇形敵人「幻魔」以及棲息於此地的人們，共同交織出黑暗的幻想故事。一名手臂戴著「鬼之籠手」的武士奔馳於京都各地，斬殺猖獗的幻魔。

（來源：傑仕登官方提供）
  • 《Street Fighter 6》

以RE ENGINE開發，並由系列前所未有的大型模式「World Tour（世界巡遊）」、「Fighting Ground（格鬥之地）」以及「Battle Hub（對戰大堂）」構成。新的「Street Fighter」和前所未有的全新體驗正在等待著你的到來。

（來源：傑仕登官方提供）
  • 《流星ROCKMAN 完美合集》

以動畫和卡片等多媒體形式而廣受好評的《流星ROCKMAN》推出收藏版。本作收錄了包含不同版本在內的7款遊戲，並設有藝廊模式，玩家不僅可以欣賞插畫和當時的BGM，以及改編的樂曲！戰鬥系統也比原作有所提升，並支援線上對戰，為玩家帶來刺激的體驗！

（來源：傑仕登官方提供）
  • 《Monster Hunter Wilds Taiwan Championship》

以最速獵人的頂點為目標的狩獵競速賽《Monster Hunter Wilds Taiwan Championship》首次於台灣舉辦，獵人們將在台北電玩展一較高下！同時也準備了豐富的參賽特典，歡迎獵人們踴躍報名參加！

（來源：傑仕登官方提供）
活動資訊

  • 名稱：「Monster Hunter Wilds Taiwan Championship 2026」

  • 時間：

預賽 2026年1月31日（六）

決賽 2026年2月1日 （日）

  • 報名方法：事前報名制，請點選下方連結進行報名。

https://forms.gle/SnUCYNKy8jibTkNt7

  • 報名截止日：2025年12月16日（二）

  • 賽事概要：本賽事為兩人一組的團隊，以最快的速度完成指定任務為目標。將從預賽參賽者中選出排名前六的隊伍晉級決賽，爭奪「最速獵人」的稱號。

任務內容

【預賽任務】

預賽任務的對象魔物為「刺花蜘蛛」、「怪鳥」的連續討伐。

（來源：傑仕登官方提供）
【決賽任務】

決賽任務的對象魔物為「黑蝕龍」

（來源：傑仕登官方提供）
參賽者特典

所有參加預賽的參加者可以獲得以下特典！

  1. 「Monster Hunter Wilds Taiwan Championship 原創毛巾」

  2. 「道具套裝包」（Monster Hunter Wilds的道具下載序號）

  3. 「追加飾物「踩球噗吱豬【四季花】（台北大賽 ver.）」（Monster Hunter Wilds的道具下載序號）

  4. 台北國際電玩展 1月31日（六）及2月1日（日）的入場券。

（來源：傑仕登官方提供）
※依據活動情況，詳細資訊可能在未經預告的情況下變更或中止。

晉級決賽的排名前六隊伍之獎品，預計於日後公開，敬請期待後續消息！

以上內容為廠商提供資料原文

