傑仕登參加2026台北電玩展！舉辦《魔物獵人 荒野》台灣錦標賽爭最速獵人稱號

發行、代理商傑仕登今日宣布，將參加2026年1月29日至 2月1日於南港展覽館舉辦的「2026台北國際電玩展」，並與 CAPCOM 攜手帶來《Resident Evil Requiem》、《Monster Hunter Stories 3：命運雙龍》、《PRAGMATA》等多款受全球玩家矚目的人氣新作。此外也將於電玩展期間舉辦《Monster Hunter Wilds Taiwan Championship》，邀請全台獵人齊聚一堂，爭奪「台灣最速獵人」的稱號！

（來源：傑仕登官方提供）

展出遊戲陣容

《Resident Evil Requiem》

系列第九部主線作品。「Requiem」（安魂曲）將會為玩家帶來令人窒息的緊張感、渾身顫抖的恐懼，以及戰勝死亡的爽快感，撼動玩家的精神深處。

（來源：傑仕登官方提供）

《Monster Hunter Stories 3：命運雙龍》

「Monster Hunter」系列RPG第3彈！ 孿生火龍的誕生，命運於此刻交織。 「Monster Hunter Stories」是一個RPG遊戲系列， 玩家將會成為與魔物建立羈絆，對其加以培育並與之共存的「魔物騎士」，盡情體驗「Monster Hunter」的世界。

（來源：傑仕登官方提供）

《PRAGMATA》

CAPCOM全新遊戲《Pragmata》將利用獨特的駭客體驗，帶領玩家展開全新感覺的科幻動作冒險！ 主角休和機器人伙伴黛安娜將齊心協力，於冰冷的近未來月球基地展開冒險。

（來源：傑仕登官方提供）

《鬼武者Way of the Sword》

以血洗血的至高無上劍鬥動作遊戲。這次的舞台為江戶時代初期的「京都」，它因瘴氣而幻化成了不可思議的樣貌。各式各樣充滿詭譎氣息的遊戲關卡。來自異界的奇形敵人「幻魔」以及棲息於此地的人們，共同交織出黑暗的幻想故事。一名手臂戴著「鬼之籠手」的武士奔馳於京都各地，斬殺猖獗的幻魔。

（來源：傑仕登官方提供）

《Street Fighter 6》

以RE ENGINE開發，並由系列前所未有的大型模式「World Tour（世界巡遊）」、「Fighting Ground（格鬥之地）」以及「Battle Hub（對戰大堂）」構成。新的「Street Fighter」和前所未有的全新體驗正在等待著你的到來。

（來源：傑仕登官方提供）

《流星ROCKMAN 完美合集》

以動畫和卡片等多媒體形式而廣受好評的《流星ROCKMAN》推出收藏版。本作收錄了包含不同版本在內的7款遊戲，並設有藝廊模式，玩家不僅可以欣賞插畫和當時的BGM，以及改編的樂曲！戰鬥系統也比原作有所提升，並支援線上對戰，為玩家帶來刺激的體驗！

（來源：傑仕登官方提供）

《Monster Hunter Wilds Taiwan Championship》

以最速獵人的頂點為目標的狩獵競速賽《Monster Hunter Wilds Taiwan Championship》首次於台灣舉辦，獵人們將在台北電玩展一較高下！同時也準備了豐富的參賽特典，歡迎獵人們踴躍報名參加！

（來源：傑仕登官方提供）

活動資訊

名稱：「Monster Hunter Wilds Taiwan Championship 2026」

時間：

預賽 2026年1月31日（六）

決賽 2026年2月1日 （日）

報名方法：事前報名制，請點選下方連結進行報名。

https://forms.gle/SnUCYNKy8jibTkNt7

報名截止日：2025年12月16日（二）

賽事概要：本賽事為兩人一組的團隊，以最快的速度完成指定任務為目標。將從預賽參賽者中選出排名前六的隊伍晉級決賽，爭奪「最速獵人」的稱號。

任務內容

【預賽任務】

預賽任務的對象魔物為「刺花蜘蛛」、「怪鳥」的連續討伐。

（來源：傑仕登官方提供）

【決賽任務】

決賽任務的對象魔物為「黑蝕龍」

（來源：傑仕登官方提供）

參賽者特典

所有參加預賽的參加者可以獲得以下特典！

「Monster Hunter Wilds Taiwan Championship 原創毛巾」 「道具套裝包」（Monster Hunter Wilds的道具下載序號） 「追加飾物「踩球噗吱豬【四季花】（台北大賽 ver.）」（Monster Hunter Wilds的道具下載序號） 台北國際電玩展 1月31日（六）及2月1日（日）的入場券。

（來源：傑仕登官方提供）

※依據活動情況，詳細資訊可能在未經預告的情況下變更或中止。

晉級決賽的排名前六隊伍之獎品，預計於日後公開，敬請期待後續消息！

－

