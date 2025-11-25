傑仕登攜手CAPCOM參戰2026台北電玩展 強作陣容與狩獵大賽公開

傑仕登將在台北電玩展上舉行《Monster Hunter Wilds Taiwan Championship》賽事。圖／傑仕登提供

發行代理商傑仕登今（25日）宣布，將參加於 2026 年 1 月 29 日至 2 月 1 日在南港展覽館舉辦的「2026 台北國際電玩展」，並與日本遊戲大廠 CAPCOM 攜手合作，帶來多款備受全球玩家矚目的重量級新作。本次展出陣容豪華，包括《Resident Evil Requiem》《Monster Hunter Stories 3：命運雙龍》及《PRAGMATA》等。此外，現場亦將舉辦《Monster Hunter Wilds Taiwan Championship》，邀請全台頂尖獵人齊聚一堂，爭奪「台灣最速獵人」的榮耀。

本次展出的遊戲陣容亮點十足。系列第九部主線作品《Resident Evil Requiem（惡靈古堡 安魂曲）》將為玩家帶來令人窒息的緊張感與戰勝死亡的爽快感；RPG 系列續作《Monster Hunter Stories 3：命運雙龍》則講述孿生火龍誕生的命運交織。此外，科幻動作冒險新作《PRAGMATA》將帶領玩家在近未來的月球基地展開冒險；而經典劍戟動作遊戲回歸之作《鬼武者 Way of the Sword》，則將舞台設定於被瘴氣籠罩的江戶初期京都，主角將揮舞「鬼之籠手」斬殺幻魔。

《Resident Evil Requiem》將在台北電玩展上展出。圖／傑仕登提供

除了全新作品，現場也將展出持續深受玩家喜愛的《Street Fighter 6》，以及集結了 7 款經典作品的《流星ROCKMAN 完美合集》。《Street Fighter 6》以 RE ENGINE 開發，擁有多樣化的大型對戰模式；《流星ROCKMAN 完美合集》則收錄了不同版本遊戲，並強化戰鬥系統與支援線上對戰，讓玩家重溫經典的同時體驗全新樂趣。

為回饋台灣玩家的熱情，傑仕登與 CAPCOM 特別舉辦《Monster Hunter Wilds Taiwan Championship 2026》競速賽事。這是該賽事首次在台灣舉辦，比賽採兩人一組的團隊制。預賽將於 1 月 31 日舉行，任務目標為連續討伐「刺花蜘蛛」與「怪鳥」；排名前六的隊伍將晉級 2 月 1 日的決賽，挑戰強大的「黑蝕龍」，爭奪冠軍寶座。

傑仕登將在台北電玩展上舉行《Monster Hunter Wilds Taiwan Championship》賽事。圖／傑仕登提供

官方表示，賽事即日起開放事前報名，截止日期為 2025 年 12 月 16 日。所有報名參加預賽的選手皆可獲得「原創毛巾」、遊戲內「道具套裝包」、追加飾物「踩球噗吱豬【四季花】（台北大賽 ver.）」以及台北國際電玩展兩日入場券等豐富特典。晉級決賽的隊伍獎品將於日後公開，歡迎全台獵人踴躍挑戰。

《Monster Hunter Wilds Taiwan Championship》報名網址：https://forms.gle/SnUCYNKy8jibTkNt7



