傑仕登首款自製新作《定海》2026登Steam 結合山海經與雙武器Roguelike戰鬥

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傑仕登公開首款自製動作RPG《定海》。圖／傑仕登提供

台灣知名遊戲發行與代理商傑仕登正式對外發表旗下首款自製動作 RPG Roguelike 新作《定海》。本作預定於 2026 年在 PC Steam 平台推出，以東方奇幻經典《山海經》與大禹治水的神話故事為背景。玩家將扮演從深淵歸來的遠古神將，透過流暢的雙武器戰鬥系統與 Roguelike 機制，在妖魔與眾神交織的壯闊世界中展開史詩級冒險。

《定海》的敘事層次豐富，故事舞台設定於奇珍異獸與神祇並存的奇幻世界中。主角「玄龍」曾是炎帝麾下神將，在阪泉之戰後遭流放而殞落。沉寂數百年後，大禹的義子「益」於治水途中意外身亡，玄龍藉由禁咒奪舍了益的肉身，重返世間決心了結宿命恩怨。玩家將在探索暴雨肆虐的山巔與隱密仙島的過程中，逐漸拼湊出圍繞背叛與執念的真相。

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雙武器自由切換 打造多變戰鬥體驗

本作核心玩法主打高度自由的雙武器切換系統。遊戲共提供三種近戰與兩種遠程武器，玩家在每次冒險前可任選兩種裝備。無論是「一近一遠」的靈活搭配，或是專注於雙近戰、雙遠程的極致流派，皆能展現出截然不同的戰鬥深度。結合 Roguelike 的隨機關卡與強化要素，每一次的挑戰都會面臨不同的神靈試煉與能力組合，讓遊玩過程充滿未知與變化。

《定海》以極具神韻的東方奇幻藝術風格重現遠古風貌，深刻描繪受神界衝突影響的壯麗地貌。本作不僅支援繁體中文、日文、英文等多國字幕，更邀請知名配音團隊「怪物細胞遊戲藝創」的惠龍擔任總導演，傾力打造沉浸式的全中文配音體驗。遊戲目前正持續開發中，具體售價待定，預計將於 2026 年正式與全球玩家見面。



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