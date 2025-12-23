傑仕登2026台北電玩展參展遊戲曝光！《惡靈古堡9》《PRAGMATA》7款大作現場試玩

2026台北電玩展將在2026年1月29日至2月1日舉辦，發行、代理商傑仕登此次依舊為玩家帶來強大的參展陣容！除了CAPCOM的《Resident Evil Requiem》、《Monster Hunter Stories 3：命運雙龍》、《PRAGMATA》等多款矚目大作以外，Spike Chunsoft的《超級槍彈辯駁２×２》也將進行首次海外展出，歡迎玩家們踴躍試玩、滿載而歸！

重點展出遊戲陣容

本次傑仕登攤位由CAPCOM、Spike Chunsoft等大廠的知名作品領銜，陣容豪華，請玩家們把握搶先遊玩的機會！

《Resident Evil Requiem》

系列第九部主線作品。「Requiem」（安魂曲）將會為玩家帶來令人窒息的緊張感、渾身顫抖的恐懼，以及戰勝死亡的爽快感，撼動玩家的精神深處。

《Monster Hunter Stories 3：命運雙龍》

「Monster Hunter」系列RPG第3彈！ 孿生火龍的誕生，命運於此刻交織。

「Monster Hunter Stories」是一個RPG遊戲系列， 玩家將成為與魔物建立羈絆，對其培育並與之共存的「魔物騎士」，盡情體驗「Monster Hunter」的世界。

《PRAGMATA》

CAPCOM全新遊戲《Pragmata》將利用獨特的駭客體驗，帶領玩家展開全新感覺的科幻動作冒險！ 主角休和機器人伙伴黛安娜將齊心協力，於冰冷的近未來月球基地展開冒險。

《鬼武者Way of the Sword》

以血洗血的至高無上劍鬥動作遊戲。這次的舞台為江戶時代初期的「京都」，它因瘴氣而幻化成了不可思議的樣貌。各式各樣充滿詭譎氣息的遊戲關卡。

來自異界的奇形敵人「幻魔」以及棲息於此地的人們，共同交織出黑暗的幻想故事。一名手臂戴著「鬼之籠手」的武士奔馳於京都各地，斬殺猖獗的幻魔。

《Street Fighter 6》

以RE ENGINE開發，並由系列前所未有的大型模式「World Tour（世界巡遊）」、「Fighting Ground（格鬥之地）」以及「Battle Hub（對戰大堂）」構成。新的「Street Fighter」和前所未有的全新體驗正在等待著你的到來。

《流星ROCKMAN 完美合集》

以動畫和卡片等多媒體形式而廣受好評的《流星ROCKMAN》推出收藏版。本作收錄了包含不同版本在內的7款遊戲，並設有藝廊模式，玩家不僅可以欣賞插畫和當時的BGM，以及改編的樂曲！戰鬥系統也比原作有所提升，並支援線上對戰，為玩家帶來刺激的體驗！

《超級槍彈辯駁２×２》

《槍彈辯駁》系列最新作，是以《超級槍彈辯駁２ 再會了絕望學園》為基礎並追加全新劇本而成的作品，且篇幅份量與原作相當。而原版劇情也在將視覺表現與演出形式大幅提升後完整收錄，震撼人心的故事經重新架構後，將為玩家帶來更美觀且舒適的遊戲體驗。

日、韓遊戲廠共聚傑仕登攤位

除了上述作品外，「亞克系統亞洲（Arc System Works Asia）」將帶來扮演偵探進行除靈的《淨夜偵探 迷瘴殲滅者》，享受充滿爽快感與動作性的雙搖桿全方位動作射擊遊戲；或是在《箱庭開拓：倉鼠與太陽之鄉》中操作可愛倉鼠，與夥伴們一起栽種作物、製作料理，打造悠閒充滿活力的獨特村莊。

「Aniplex」 將引領玩家步入療癒系 RPG 《HYKE:Northern Light(s)》。置身於因魔女與人類戰火而荒蕪的末日世界，玩家將陪伴一名白髮少女踏上尋找魔女母親的動人旅途。

而「Granzella」帶來經典人氣射擊遊戲《R-Type》重製版《R-TYPE TACTICS I・II COSMOS》，畫質全面提升加上獨特的戰略設計要素，力求同時在謀略及火力上壓制對手！

韓國遊戲發行商「SHINSEGAE I&C」則帶來兩款風格迥異的冒險體驗。玩家可在《My Little Puppy》中，化身為一隻居住在天堂的柯基犬，踏上尋找主人的旅程。或投身2D 魂系 Metroidvania的《Solateria》的奇幻世界，展開尋找「初火」的嚴酷冒險。

此外，「DAEWON MEDIA」 則是充滿「魔力」的陣容，引領玩家進入多個截然不同的魔法世界。包含經典韓國RPG《亞斯特尼西雅物語》重製版；在多本魔法書中穿梭冒險的《魔法司書阿莉艾娜 七英傑之書》；以及作為經典《魔法氣泡》系列原點、以成為大魔導師為目標的《魔導物語 菲婭與奇妙的學校》。當然也不能少了熱血沸騰的戰鬥陀螺對戰遊戲《BEYBLADE X XONE》！

而攤位上也會同步展出由傑仕登發行的精選遊戲，包含自去年G-Eight展出便獲得大量好評的的ARPG《終末之月》及鋼琴節奏遊戲《莉莉幻想曲》，也請玩家不要錯過喔！

預定展出遊戲一覽

CAPCOM

《Resident Evil Requiem》

展出內容：PlayStation 5、Nintendo Switch 2、PC版本試玩

《Monster Hunter Stories 3：命運雙龍》

展出內容：PlayStation 5、Nintendo Switch 2

《PRAGMATA》

展出內容：PC版本試玩

《鬼武者Way of the Sword》

展出內容：PlayStation 5版本試玩

《Street Fighter 6》

展出內容：PlayStation 5版本試玩

《流星ROCKMAN 完美合集》

展出內容：Nintendo Switch版本試玩

Spike Chunsoft

《超級槍彈辯駁２×２》

展出內容：Nintendo Switch 2版本試玩

Arc System Works Asia

《淨夜偵探 迷瘴殲滅者》

展出內容：Nintendo Switch版本試玩

《箱庭開拓：倉鼠與太陽之鄉》

展出內容：Nintendo Switch版本試玩

Aniplex

《HYKE:Northern Light(s)》

展出內容：Nintendo Switch版本試玩

Granzella

《R-TYPE TACTICS I・II COSMOS》

展出內容：PC版本試玩

SHINSEGAE I&C

《My Little Puppy》

展出內容：PC版本試玩

《Solateria》

展出內容：PC版本試玩

DAEWON MEDIA

《亞斯特尼西雅物語》

展出內容：Nintendo Switch版本試玩

《魔法司書阿莉艾娜 七英傑之書》

展出內容：Nintendo Switch版本試玩

《魔導物語 菲婭與奇妙的學校》

展出內容：Nintendo Switch版本試玩

《BEYBLADE X XONE》

展出內容：Nintendo Switch版本試玩

傑仕登發行

《終末之月》

展出內容：PC版本試玩

《莉莉幻想曲》

展出內容：Nintendo Switch、PC版本試玩

更多電玩展活動消息，請關注傑仕登相關社群！

展覽資訊

日期：2026.1.29 (四)～2026.2.1 (日)

時間：9:00～17:00

地點：台北南港展覽館 1 館 4F

攤位名稱：傑仕登

攤位號碼：L517

