傑仕登Vtuber「潔絲可」出道滿月舉辦剪輯比賽，贏得Switch2主機等多項獎品

發行、代理商傑仕登宣布，為慶祝旗下Vtuber 「潔絲可 Jusko」出道滿一個月，特別舉行剪輯比賽，並準備了包含Nintendo Switch 2主機在內的多樣獎品，邀請所有喜愛潔絲可的粉絲與剪輯好手踴躍投稿！

潔絲可_滿月比賽（來源：傑仕登官方提供）

報名連結：https://forms.gle/r5JHT3mTc36jLyQD8

潔絲可 Jusko「滿月剪輯比賽」活動辦法

活動說明（來源：傑仕登官方提供）

本次比賽以潔絲可 Jusko 的「YouTube、Twitch雙平台直播內容」為唯一指定素材來源。參賽者需使用2025年10月4日至11月30日期間內直播內容進行剪輯創作。

【投稿方式】

剪輯完成後，請自行上傳至YouTube，並填寫比賽報名表單。※未填寫報名表單者，視同未完成報名。 每支影片僅能投稿一次，不得以更換封面或標題方式重複上傳相同內容。 參賽者可投稿多件作品。同一參賽者投稿的「橫式影片」與「Shorts 精華」不得使用相同或重剪片段，違者不予評分。 YouTube影片說明欄中，須附上潔絲可頻道連結及該場直播原始連結。

【參賽組別與獎項】

➣橫式精華影片 （2–8 分鐘）

特優獎一名 : NS2乙台

優選獎一名 :遊戲片五選三 + NS2 PRO 控制器 灰黑乙組

優良獎一名 :遊戲片五選二 + NS2 PRO 控制器 灰黑乙組

入選獎三名 :遊戲片五選一

熱門獎（可重複獲得）一名 :遊戲片五選一

➣Shorts 精華影片 （1.5 分鐘內）

入選獎三名 : 遊戲片五選一

熱門獎（可重複獲得）一名 : 遊戲片五選一

➣獎品遊戲片

【NS2】咚奇剛 蕉力全開

【NS2 】ZELDA無雙 封印戰記

【NS2】寶可夢傳說Z-A

【PS5】SILENT HILLS F

【NS】卡比的馭天飛行者

【流量統計規則】

所有投稿作品的流量統計以2025年12月24日23:59截止時的 YouTube 公開播放次數為準。最終數據以主辦單位Staff記錄為唯一依據。

【參賽規範】

僅限 台灣、澎湖、金門、馬祖地區 參賽。

投稿內容不得涉及：血腥、暴力、色情（R18）或其他違反善良風俗之內容。

禁止抄襲、改作、仿冒、AI 生成影像、或侵犯他人著作權之行為。

嚴禁惡意剪輯、誤導觀眾或扭曲事實。

若有違反前述規定者，主辦單位有權：取消參賽及得獎資格；追回所有獎品；並由參賽者自行承擔相關法律責任。

參賽者如使用非官方素材，須於影片資訊欄中註明素材來源，並自行承擔相關授權法律責任。

主辦單位不負連帶責任。與潔絲可相關的官方素材，僅限本次活動提供者使用，其他任何素材皆不得擅自引用。

【本次剪輯比賽詳細流程】

➣投稿階段

即日起至 2025/12/24（週三）23:59 GMT+8

請以 2025/10/04～2025/11/30 間「潔絲可」於 YouTube、Twitch雙平台直播內容為素材，製作完成一支精華剪輯影片，並上傳至個人 YouTube 頻道（影片需設為公開）。

➣上傳規範

標題中須包含以下三個活動 Hashtag：#潔絲可 #Jusko #剪潔明瞭

上傳後請務必填寫本表單，以完成參賽手續。

➣評分階段

潔絲可與活動工作人員將於投稿截止後進行評分，評分重點包括：後期特效品質、聲音處理、剪輯節奏與整體呈現。

得獎名單將於 2026/01/05 公佈。

➣注意事項

未在標題中加入指定 Hashtag 者，將視為未成功投稿。

未填寫表單或影片未設為公開者，皆不列入參賽名單。

以上內容為廠商提供資料原文