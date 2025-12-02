傑克兄弟牛排館全台3店驚傳歇業 小編吐「美式餐飲教父」心聲

傑克兄弟牛排館將於明年1月18日全面熄燈。（翻攝自傑克兄弟牛排館臉書粉專）

以提供美國USDA CHOICE或PRIME等級冷藏牛肉聞名的「傑克兄弟牛排館」，近日無預警傳出全台北中南僅存的3間分店都將結束營業的消息，老饕一片譁然。這間牛排館由享有「美式餐飲教父」美譽的胡家濠創立，曾是許多人聚餐的首選，面對粉絲的急切詢問，店家證實，由於「老闆覺得開餐廳太多麻煩事情，累了想休息了」，預計將於明年1月18日結束所有營業，正式退出市場。

傑克兄弟牛排館（Jack Brothers）自2016年在竹北開設首間店後，憑藉著高規格的美國冷藏牛肉，以及提供包括招牌「慢烤頂級肋眼牛排」在內的多樣化排餐和義式料理，迅速累積人氣，並在隔年擴展至高雄、台中，並於2019年在台北信義區開設第四家分店，竹北店2021年宣布歇業時，在地饕客惋惜不已。

這次無預警的全台熄燈潮，粉絲們更在社群媒體上哀號「太可惜了」、「以後吃不到了！」並追問歇業的確切原因，業者於粉專在回應中親自證實，歇業並非因為經營不善，而是「老闆覺得開餐廳太多麻煩事情，累了、想休息了」。

業者透露，歇業原因與老闆覺得疲憊有關。（翻攝自傑克兄弟牛排館臉書粉專）

據悉，傑克兄弟牛排館的經營團隊，網羅了一群過去在星期五餐廳（T.G.I.Friday's）及澳美客牛排（Outback Steakhouse）等知名美式餐廳打拼的資深幹部，創辦人胡家濠被譽為「美式餐飲教父」，具備深厚的餐飲背景。如今，該品牌決定於2026年1月18日全面結束營運，不少忠實顧客正把握機會在熄燈前再次前往，最後再回味一次記憶中的味道。





