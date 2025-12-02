傑克兄弟牛排館3分店明年1月全熄燈！連6年摘星餐廳也宣布暫休

以冷藏牛肉獲得不少饕客喜愛的傑克牛排館，明年1月起全台3家分店都將熄燈。翻攝自傑克兄弟牛排館臉書



以美國冷藏牛肉聞名、餐廳定位為「所有人都吃得起的美式牛排」，獲得不少饕客喜愛的傑克兄弟牛排館（Jack Brothers），目前共有台北信義店、台中公益店和高雄愛河店等3家分店，是許多人節日聚餐首選。不過近日業者卻無預警宣布，3家店都將於明年1月18日熄燈，讓許多人十分不捨。此外，曾連續6年摘下米其林一星的「Longtail」也突然公告，將自明年元旦起休息，不過業者強調不是結束，而是暫時停下腳步，為下個篇章做準備。

傑克兄弟牛排館創辦人胡家濠2016年於竹北開設首家「傑克兄弟牛排館」，2017年擴展至高雄及台中，2019年再於台北市信義區開設第四家分店，主打USDA CHOICE及PRIME等級美國冷藏牛肉，全程以冷藏方式包裝、運送及保存，避免冷凍造成纖維破壞，完整保留水分及肉汁，搭配多元排餐和義式料理，獲得不少饕客喜愛。

不過傑克兄弟牛排館最早開幕的竹北店已於2021年7月結束營業，僅剩的台北、台中和高雄等店如今也無預警宣告熄燈，粉專小編透露，主因為「老闆覺得開餐廳太多麻煩事情，累了、想休息了」，讓許多粉絲相當不捨，紛紛表示「我覺得做得很好啊.....」、「天啊」、「太可惜了⋯」、「趁關店前再吃一次」、「不，我最愛的餐廳之一」。

此外，由名廚林明健及多位股東共同創立的餐廳「Longtail」，昨日（12/1）也突然宣布，將自明年元旦起短暫休息，同時強調這不是結束，而是暫時停下腳步，為下一個篇章做準備。

2017年7月21日開幕的Longtail，曾於2018年至2023年，連續6年獲米其林一星，菜系以法式料理為本，並融入林明健在亞洲各地的旅遊經歷及生活體驗，結合國際視野展現異國風味，除了提供跨國界當代料理，還能喝到創意調酒、精品葡萄酒及精釀啤酒。

