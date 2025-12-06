傑克布萊克、保羅路德重啟《大蟒蛇》 深入叢林「嘴砲」搏巨蟒

1997年經典恐怖神片《大蟒蛇：神出鬼沒》即將重新演繹，全新電影《大蟒蛇》找來了好萊塢兩大喜劇巨星傑克布萊克（Jack Black）搭檔「蟻人」保羅路德（Paul Rudd），共同深入亞馬遜叢林，展開一場與驚世大蟒蛇的另類大戰。

《大蟒蛇》一改原作令人嚇破膽的驚悚路線，首支預告片上線便以惡搞笑點引發網路熱議。預告中，傑克布萊克與保羅路德的各種花式鬥嘴，讓觀眾還沒看到巨蟒現身就已經笑到抽筋。粉絲紛紛表示期待這對「手無縛雞之力」的活寶將如何靠著嘴砲對抗龐大的大蟒蛇。

在幕後花絮中，這兩位好兄弟展現出絕佳的即興演出默契，傑克布萊克更笑說：「我們這對活寶真的不能一起對戲耶，保羅每次都在攝影機後面耍白癡，害我一直笑場 NG！」

《大蟒蛇》的故事講述從小就是摯友的道格與葛里夫，長年夢想能重拍他們最喜愛的「經典」電影《大蟒蛇：神出鬼沒》。當中年危機推動他們放手一搏時，兩人毅然深入亞馬遜叢林展開拍攝。

然而，當真正的巨蟒現身，原本荒唐滑稽的片場瞬間變成致命戰場。這部重啟電影預計將在驚險與爆笑之間，帶來全新的觀影體驗。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導