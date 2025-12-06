傑克布萊克激戰《大蟒蛇》！聯手蟻人「花式練肖話」嘴砲無極限

保羅路德與傑克布萊克聯手主演《大蟒蛇》。（圖／索尼影業）





今年聖誕跨年即將有龐然大物來襲，好萊塢喜劇擔當黃金組合聯手出擊，全身喜感動不動就飆歌的傑克布萊克，搭檔一本正經胡說八道的「蟻人」保羅路德，前進亞馬遜叢林大戰驚世大蟒蛇。重新演繹1997年經典恐怖神片《大蟒蛇：神出鬼沒》，今年蛇年的壓軸鉅片《大蟒蛇》大改令人嚇破膽的驚悚路線，首支預告上線就以白爛無極限的惡搞笑點引爆全網熱議，傑克布萊克與保羅路德的各種花式練肖話，讓觀眾還沒看到巨蟒現身就已經笑到抽筋，更期待手無縛雞之力的兩人將如何嘴砲對抗大蟒蛇。

《大蟒蛇》不走驚悚路線，改以練肖話無極限爆笑演出。（圖／索尼影業）

《大蟒蛇》不走驚悚路線，改以練肖話無極限爆笑演出。（圖／索尼影業）

在《大蟒蛇》爆笑上映之際，索尼影業破天荒與知名漫才團體「娛人時代」合作現場喜劇特別場，這也是首次有喜劇劇團與電影合作，在電影院推出沉浸式的映前表演，結合電影劇情量身訂做，帶來限量版無厘頭的精采演出。全台3場特別場即日起手刀開賣，分別為12/21（日）高雄大遠百威秀影城、12/24（三）MUVIE CINEMAS 台中TIGER CITY TITAN SCREEN、12/25（四）MUVIE CINEMAS 台北松仁TITAN SCREEN，現場喜劇加上大銀幕饗宴，雙重享受一次擁有！

《大蟒蛇》故事講述，從小就是摯友的道格與葛里夫，長年夢想能重拍他們最喜愛的「經典」電影《大蟒蛇：神出鬼沒》。當中年危機推動他們放手一搏時，兩人毅然深入亞馬遜叢林展開拍攝。然而，當真正的巨蟒現身，原本荒唐滑稽的片場瞬間變成致命戰場。在花絮中，兩位好兄弟展現出絕佳的即興演出默契，傑克布萊克更笑說：「我們這對活寶真的不能一起對戲耶，保羅每次都在攝影機後面耍白癡，害我一直笑場NG！」《大蟒蛇》12月24日在台上映。



