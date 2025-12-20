傑克布萊克40度高溫背野豬逃命 《大蟒蛇》荒謬動作戲讓人笑到抽筋

傑克布萊克將近攝氏40度的高溫下，背著重達30磅的野豬狂奔。（索尼影業提供）

今年耶誕跨年冒險喜劇唯一選擇《大蟒蛇》即將在24日上映。改編自1997年經典恐怖神片《大蟒蛇：神出鬼沒》，導演湯姆葛米根從來就沒有想要正經對待這個IP，希望用一個充滿驚喜又刺激又好笑的角度玩轉這個故事。《大蟒蛇》敘述一群朋友人生被推向懸崖，為了完成兒時夢想，拼命想重拍出一部低成本恐怖電影「大蟒蛇」，結果事情全面失控，緊張與荒謬齊飛。

當保羅路德與傑克布萊克看到電影劇本時，兩人皆興奮的大喊超想演，保羅路德提到：「導演的前作《超吉任務》上映時，我就看了四遍，既聰明又有趣，而且非常獨特；同樣地，這次的《大蟒蛇》也層層堆疊了笑點、動作場面與各種意想不到的驚喜！」傑克布萊克也同樣讚嘆：「《大蟒蛇》的劇本又好笑又瘋狂，我超期待能和湯姆葛米根以及他那顆瘋狂的大腦合作，《超吉任務》是我最喜愛的電影之一！」

《大蟒蛇》在24日即將上映，保羅路德（右）與傑克布萊克光看劇本就笑到快抽筋。（索尼影業提供）

談到電影中最印象深刻的一幕，傑克布萊克笑說絕對就是預告片中引起網路熱烈討論的「背豬逃命」，這場荒謬至極的無厘頭動作戲就是當初吸引他加入的原因之一，「當我在劇本裡讀到那一段時，真的笑到快抽筋了，記得當下我就說：『這部電影我拍定了！』」導演湯姆葛米根同樣沒想到這場戲的效果這麼好：「傑克真的火力全開，在將近攝氏四十度的高溫下，背著重達三十磅的野豬、全身沾滿『膽汁』，在那片叢林來回狂奔，真的怎麼想怎麼好笑，不管怎麼拍都很精采。」

對導演湯姆葛米根來說，《大蟒蛇》的唯一目的就是要讓觀眾看的開心，希望大家能暫時把現實世界放在戲院門口，跟著這群倒楣又可愛的人一起衝進叢林，尖叫、逃命、然後笑到不行。在最新釋出的花絮中，傑克布萊克也談到：「這就是大家期待的喜劇，有一條超巨的蛇，畢生難忘的冒險，還有源源不斷的白爛笑點，一起來戲院好好的放鬆一下吧！」

