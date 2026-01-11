《傑克與魔豆》為靈感 台南山上水道沙坑打造「豆藤冒險」新景點

台南山上花園水道博物館以童話《傑克與魔豆》為靈感，在沙坑區打造「豆藤冒險」裝置藝術。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕台南山上花園水道博物館沙坑區，去年底將毀損嚴重的大型裝置藝術木偶「拉米」拆除後，近日以新樣貌重生，改造成為具有童話趣味的裝置藝術「豆藤冒險」，為園區增添親子遊憩新亮點。

「豆藤冒險」以童話《傑克與魔豆》為靈感，將「往上生長、直入雲端」的奇幻想像，與水道博物館遼闊的森林景觀相互融合，打造出1座巨大的纏繞藤蔓裝置，彷彿童話故事中巨人居住的天空國度，裝置中段還有母雞與金蛋等故事元素藏在藤蔓間，吸引大小遊客互動尋找。

文化局長黃雅玲表示，過去設置於沙坑的巨型木偶「拉米」，承載許多大小民眾的回憶，但因長年風吹、日曬與豪雨侵蝕，嚴重劣化，基於安全考量，不得不拆除。而「豆藤冒險」象徵勇氣、冒險與夢想，希望接續陪伴更多小朋友在園區留下許多歡樂回憶。

