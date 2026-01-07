傑出校友出爐！9位校友好厲害！大葉表揚傑出校友

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】大葉大學今（7）日盛大舉辦第13屆傑出校友頒獎典禮，現場氣氛熱烈，學校表揚9位在各自專業領域深耕有成、對社會有卓越貢獻的校友。其中，畢業滿30年的陳美蘭，不僅在企業界成績斐然，更返校擔任業師，將多年累積的實務經驗傳授給學弟妹，成為校友回饋母校的最佳典範。

大葉大學舉辦第13屆傑出校友頒獎典禮，9位在各行各業有亮眼表現的校友受表揚，現場充滿熱情與掌聲。（大葉大學提供）

大葉大學校長方文昌表示，學校創校36年來已培育超過7萬名校友，遍及海內外各行各業。校友們在專業領域的努力與成就，是母校最珍貴的資產。面對少子女化的挑戰，學校持續推動教學創新、跨域整合、產學合作與國際化，而校友正是支持學校穩健前行的重要力量。

校友總會輔導理事長曾翠緣指出，本屆9位傑出校友包括：修平科技大學秘書長林彥霆、越南高升高專校長黎庭軻、德晉科技股份有限公司獨立董事陳美蘭、金屬工業研究發展中心處長陳鍾賢、礁溪風華溫泉酒店董事長陳建昇、黃二木有限公司負責人黃裕程、竹銘醫院總務長賴健文、微醺農場負責人黃衍勳，以及芬園鄉農會總幹事黃翊愷。

九位校友在產業經營、學術研究、公共服務與地方發展等面向皆表現亮眼，充分展現大葉校友的踏實與勇於承擔精神。

陳美蘭為大葉大學事業經營研究所畢業，曾擔任日本五十鈴自動車株式會社在台公司社長，憑藉卓越的企業管理與財務專業，榮獲國家傑出財務經理人殊榮。她表示，返校時深刻感受到校園軟硬體與學習氛圍的進步，也看到學校充滿活力與創意，讓她備感欣慰。

另一位得獎校友黃衍勳，以青農身分返鄉投入農業，將分子生物學專業結合智慧科技，透過創新管理模式穩定供應高品質小黃瓜等農產品。他更實踐「共享共好」理念，輔導超過60位青年從農，建立青年衛星農場團隊，以團體戰策略穩定通路與價格，榮獲國家永續發展獎等多項殊榮，為農村產業創生與永續發展樹立典範。

此次頒獎典禮不僅表彰校友的傑出成就，也讓在場師生感受到大葉校友的榜樣力量，激勵更多學弟妹勇於追夢、回饋社會。