傑夫貝佐斯大膽預言：未來玩家不再需要買電腦，租雲端算立將成主流！

最近 1、2 個月，由於 AI 數據中心的龐大需求，影響到了個人電腦的相關零件供應，導致 RAM、SSD、顯示卡…等都開始調漲價格。而對此，亞馬遜創辦人傑夫貝佐斯（Jeff Bezos），最近一段談起個人電腦產業未來的言論卻掀起熱議，因為他認為個人擁有電腦硬體的時代終將結束，玩家未來只能租用雲端電腦和算力。

目前已經有許多雲端遊戲服務。（示意圖，圖源：Getty Images）

根據外媒 Windows Central 報導，貝佐斯指出，每個人在家中放一台主機其實是很沒有效率的行為，未來消費者不再需要購買昂貴的個人電腦來玩遊戲或工作，而是轉向去租「雲端算力」。這就像現代人支付電費使用電力一樣稀鬆平常，玩家只需付費訂閱，就能隨時獲得強大的運算效能。

貝佐斯以早期的發電歷史作為比喻，他提到過去一家釀酒廠為了營運，必須自己建造發電廠，這就像是現在每個人家中都有自己的個人電腦一樣。但他強調這種情況不會持續太久，因為這完全不合理。在他眼裡，未來的運算模式應該像是電力一樣普及，玩家只需要準備螢幕、鍵盤和滑鼠等周邊設備，剩下的核心運算工作則完全交由亞馬遜 AWS 這種雲端服務商來處理。

當然，這預測也並非空談，尤其是隨著最近 AI 產業爆發與硬體價格飆漲而越來越真實。RAM 等關鍵零件面臨供應與價格飛速暴漲的危機，組裝一台高階遊戲電腦的成本越來越高。這可能會迫使玩家放棄升級實體硬體，轉而投向現有 Xbox Cloud Gaming 或 GeForce Now 等雲端串流服務的懷抱。

然而許多人對於「無法擁有自己的實體設備」感到不安。有網友以電子書為例，指出大型科技公司擁有隨時刪除使用者已購買內容的權力，並且通常不會給予退款。更有人擔心若把遊戲運算完全移交到雲端，將失去對自身財產和遊戲體驗的掌控權，甚至可能會被要求排隊等候、遊玩時間受限、強制看廣告、更嚴重的審核情況…等問題。