傑林傳愛溫暖東河 跨縣市公益送暖部落

【記者 朱達志／台東 報導】國際獅子會300D2區傑林獅子會秉持「一年一會、溫暖不斷」的服務精神，於1月24日跨越縣市來到臺東縣東河鄉，攜手救國團東河鄉團委會及彰化縣樂林食物銀行慈善會，在二林鎮民代表會及楊秋珍議員的支持下，辦理愛心物資送暖行動，將滿載關懷與祝福的生活物資送進巴阿尼豐(興昌)部落，實際關懷原住民家庭生活需求。

本次公益行動源自一段溫馨的「二林同鄉情」，傑林獅子會2526會長同時也是樂林食物銀行理事長洪毓雯，去年11月參與APEC農業科技國際論壇時，與來自臺東奇揚企業社陳振慶董事長及東河鄉鄉民代表陳季微相識，驚喜發現彼此同為彰化二林鄉親，因而促成跨縣市的公益合作。隨著陳季微代表接任115-116年救國團東河鄉團委會會長，這份因緣也持續擴張，在其積極牽線與用心規劃下，讓中部的愛心資源得以穩定送達東河鄉部落，將公益行動由一次性的相遇，深化為長期的關懷與陪伴。

活動當天，三部滿載愛心物資的車輛抵達東河鄉興隆國小，受到部落居民熱情迎接，除進行物資發放外，陳季微代表特別準備原住民族風味餐，邀請部落居民與遠道而來的貴賓一同享用，透過餐敘促進彼此交流，現場氣氛溫馨融洽。活動中場亦安排阿美族學生進行原民舞蹈演出，以充滿活力與文化底蘊的表演，表達對來訪單位的熱烈歡迎，讓參與者深刻感受到部落文化的魅力與孩子們的自信風采！多位居民回饋表示，此次活動不僅獲得實質物資協助，更感受到社會各界真誠的關懷與陪伴。

東河鄉鄉民代表陳季微表示，此次送暖行動的促成，來自一份難得的同鄉緣分，也是一種「將家鄉精神帶到需要的地方」的具體實踐，感謝傑林獅子會、樂林食物銀行慈善會及所有協辦單位的用心付出，讓東河鄉部落朋友感受到實質支持與溫暖情誼。未來也將在救國團東河鄉團委會持續深化跨縣市、跨單位的合作，結合更多社會資源，讓公益服務不僅止於一次性的送暖，而能長期深耕地方，為部落與社會帶來穩定且正向的力量。（照片記者朱達志翻攝）