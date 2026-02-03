傑森史塔森今年又回來了！《天眼浩劫》劍走偏鋒諜報驚悚路線 這是不一樣的「帶子狼喋血行」電影｜2月6日戲院見
【文／龍貓大王通信】近三年來，傑森．史塔森已經有六部電影在台灣上映，他在每部電影裡都是硬漢，為了保護弱小而出手不留情。2/6即將上映的《天眼浩劫》也不意外……但正像大受觀眾歡迎的《蜂刑者》，傑森在這部電影裡，繼續嘗試在觀眾熟悉的硬漢公式裡做出一點改變，這讓《天眼浩劫》充滿意外的驚喜，這部小品硬漢電影，絕對能給你滿足的107分鐘。
🍿《天眼浩劫》
上映日期：2026/02/06
演員：傑森史塔森、娜歐蜜艾基、丹尼爾梅斯、比爾奈伊
片長：1 時 47 分
《天眼浩劫》的故事是什麼？
神秘男子（傑森．史塔森飾）獨居無人荒島，女孩潔西（Bodhi Rae Breathnach飾）每週都會為他送貨。潔西不明瞭他的身份，只知道他拒絕社交，不跟人聊天。一場意外卻讓神秘人被迫收留潔西，但神秘人身份也因此曝光……這卻讓英國軍情六處炸了鍋，特勤探員、殺手與情報網路開始追殺這名男子與潔西。神秘人的真實身份為何？他能躲過國家天眼系統無所不在的監視嗎？
你以為又是一部「帶子狼逃亡」電影，但它不太一樣
神秘男子、無辜女孩、國家機器追殺、兩人且戰且走……這是一個已經司空見慣的動作電影公式。從日本漫畫《帶子狼》、電影《人類之子》與《終極追殺令》、到遊戲《最後生還者》等等比比皆是。《天眼浩劫》的開場忠實地服膺這樣的公式，傑森．史塔森的神秘人角色刻意保持神秘，他對避世的堅持非常徹底，他居住的小島與蘇格蘭海岸有段距離，平日也僅有潔西每週來送貨，也就是說，他每週只有一次與人類接觸的機會，而他依舊拒絕與這位少女進行任何溝通。
這麼自閉的主角，自然需要另一個角色負責推動劇情：潔西明顯對這位怪大叔充滿好奇，而一場意外終於讓不想開口的大叔被迫收留她，甚至願意為了保護她而離開小島，踏上亡命之旅……到這裡都是想當然耳的發展。問題是，《天眼浩劫》到此突然變得不太一樣了：它變成《神鬼認證》那樣的嚴肅諜報動作電影了。
沒想到《天眼浩劫》竟然改走《神鬼認證》路線
台灣片商將「天眼」放進片名，但英文原名「Shelter」完全與天眼無關。事實上，天眼系統確實是本片的重要關鍵：軍情六處控制一套可以存取英國本土任何監視器、手機、乃至行車紀錄器資訊的監視系統。這套系統配有即時人臉辨識，後端連接情資資料庫。也就是說，這套天眼可以隨時搜尋任何一個暴露在各種鏡頭下的國民個人資訊，因此，神秘人主角只要踏上英國本土，立刻就會被國家掌握行蹤。
天眼成了追殺主角的主要動力，現在主角們與其說是躲避子彈，不如說是躲避無處不在的電子設備鏡頭。只要被發現，殺手立刻聞風而至。在這個隨處都有行動裝置的現代社會，主角們的處境真的是插翅難飛。《天眼浩劫》並沒有刻意安排溫情橋段，鋪墊這對意外搭檔之間建立情感的過程。因為他們無路可逃，只能一路殺出血路，靜默的傑森．史塔森帶著無辜受牽連的女孩逃亡，他的內心充滿愧疚，這種愧疚只能從偶爾的眼神中流露。
這種十面埋伏的劇情設計，讓《天眼浩劫》缺乏任何英雄化的描寫，你看不到傑森．史塔森以一擋百然後轉頭不看爆炸的帥氣模樣。這個角色在片中確實是神擋殺神佛擋殺佛，但他無法阻止隨時被鎖定的天眼系統，也阻止不了下手毒辣的殺手追捕，甚至有幾次危機還是透過女孩協助而脫困。傑森．史塔森依舊是那個我們熟悉的百發百中硬漢，但《天眼浩劫》明顯增加了更多高壓氣氛，令這個角色多了點壓抑苦悶，宛如《神鬼認證》裡傑森包恩帶著女孩瑪莉逃亡的劇情，這場逃亡是沉重與絕望的。
暴風雨海中救援的特技奇觀
年近60歲的傑森．史塔森，都在近三年來自己的電影裡擔任製作人，除了可以拿到更多票房分紅之外，更重要的是，已近花甲之年的他，可以更自由地選擇呈現給觀眾的娛樂效果。作為武打明星，各種體能特技當然是看家本領，但對傑森而言，曾身為英國跳水國家隊一員的他，挑戰海泳特技是他有別於其他動作明星的絕活。
《天眼浩劫》有一場海上救援戲，可以看到傑森駕船衝向暴風雨來襲的怒海，優美地跳入海中，在水下救人。比起傑森在其他電影裡帥氣開槍解決敵人，這場戲除了特技是重點之外，也是這個神秘角色第一次出手援救，同時也是電影的情感高潮之一。可以理解，傑森為何要特別安排這樣具有情感重量的特技橋段。
傑森．史塔森近年努力經營自己的史塔森宇宙，在看似雷同的幾部電影裡努力做出差異性。《蜂刑者》、《重裝制裁》、與《天眼浩劫》三部電影裡的史塔森，儘管都飾演武藝高強、大隱隱於市的現代俠客。但是《蜂刑者》更針對現代資本主義社會的諸多弊病（詐欺集團、政商勾結）；《重裝制裁》改編自娛樂系列小說；而《天眼浩劫》更近似諜報類型，製造國家機器的巨大力量讓人無路可逃的緊張感。
從這個角度看來，《天眼浩劫》確實提供了不同於《蜂刑者》與《重裝制裁》的趣味，喜愛傑森．史塔森、每年都要定期朝聖傑森．史塔森電影的觀眾，一定要到電影院鑑賞這次傑森的不同表現。
《天眼浩劫》2/6全台上映。
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
道明寺哭別杉菜！言承旭送大 S 最後一程 畫面逼哭全網
大 S（徐熙媛）於 2 月 2 日逝世一週年，親友齊聚金寶山，與具俊曄一同揭開她的紀念雕像。當天細雨紛飛，讓小 S 也忍不住感嘆，若是出太陽反而太不像大 S 的風格。其中，言承旭看著大 S 的雕像哭腫雙眼，離開時還需要周渝民攙扶，畫面曝光後讓不少網友心碎直呼：「像是道明寺來參加杉菜的葬禮。」
服務業公敵／獨家！態度傲慢沒禮貌 Melody奧客行徑遭服務業連爆
女星Melody（劉恭顯）主打「瘋癲貴婦」人設，辭去節目《11點熱吵店》後，主要作直播帶貨業績甚佳。但給人優雅、風趣印象的她，卻被爆出是「服務業殺手」，多名網友指她態度傲慢、咄咄逼人，甚至驚恐地說：「每次上班都祈禱今天別遇到她」。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
李千娜41歲與21歲女兒合照宛如姊妹！粉絲驚呼：根本「演藝圈最美母女檔」！
先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...
遭爆「服務業殺手」奧客行徑 Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴
Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」
不只彭小刀赴金寶山！高中同學也齊聚悼念大S：一下哭一下笑
大S昨（2日）逝世滿一週年，家人也選在這天進行雕像揭幕儀式，除了演藝圈星友到場參加外，大S高中的同學也都有現身，藝人彭小刀曬出眾人合影，感慨表示：「相信熙媛感到滿滿幸福」。蔡佩伶報導
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
大S忌日倒數！9歲兒突喊張蘭「千年老妖」她真實反應曝光
大S去年2月病逝，明（2）日是她逝世一週年紀念日。大S離世後，一雙兒女玥兒、箖箖由汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧，而大S前婆婆張蘭近來頻頻開直播與網友互動，過程中不時能聽見玥兒與箖箖在一旁說話、玩鬧的聲音，有趣的是，9歲的箖箖日前在家中童言童語，竟脫口稱張蘭是「千年老妖」，讓網友全笑翻。
B2深夜追思！答應大S「1叮嚀」 承諾未來「效仿摯友」完成4件事
知名節目製作人B2（陳彥銘）於2026年2月3日深夜在Instagram帳號@b2_studio發布一篇感性長文，追思於2025年2月2日因流感併發肺炎逝世的大S（徐熙媛），並回應大S生前對他的叮嚀，公開承諾未來將效仿這位摯友，持續實踐4項精神。此文配以大S紀念雕像照片，表達深切懷念與決心。
發球砸到人怎辦？日本國手「高速彈射土下座」誠意道歉 網：要求婚嗎
體育中心／黃崇超報導排球場上發球時，如果不小心砸到別人怎麼辦？日本國家男排副隊長西田有志，昨（1日）參戰日本排球SV聯賽全明星賽的發球準度挑戰賽，一個不小心打歪、恰好不偏不倚砸在場邊工作人員身上，他立刻高速彈射自己以「五體投地的土下座」姿勢，一秒滑行並且精準停在對方面前華麗上演誠意道歉，網友除了大讚之外也歪樓，「接下來要求婚嗎？」西田的臨場反應效（笑）果十足。
大S紀念雕像今揭幕！仔仔、言承旭都來了 S媽雙手合十：謝謝關心
女星大S（徐熙媛）2025年2月在日本病逝，享年48歲，2日迎來大S逝世週年忌日，由具俊曄為愛妻親自設計的紀念雕像，將在下午於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，S家人陸續抵達現場外，親友也都來了，包括仔仔周渝民、言承旭、羅志祥等人也低調現身。
AKIRA在台添新身分！甜蜜放閃林志玲 揭「熱線2小時」成定情關鍵
日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）在2019年娶回名模林志玲，成了台灣女婿，婚後兩人育有一子，家庭生活美滿。近日，AKIRA登上節目除了分享擔任LDH台灣（LDH愛夢悅）社長的近況外，還提到與妻子相戀的過程。蔡佩伶報導
王祖賢準備復出？拍Vlog賣萌嗲音飄仙氣 老粉全落淚
紅遍80年代的女星王祖賢，原本息影近22年之久，卻在近期接連開通抖音、快手，甚至是小紅書共3大大陸熱門社群帳號，而在59歲生日這天，她不只罕見發文吐露心聲，還上傳一隻可愛的Vlog短影音，被外界認為有望復出螢光幕。
范曉萱上中國節目洩近況！網一看身影哭了 驚呼：有大S影子
女星范曉萱跟大S感情深厚，去年（2025）大S離世百日時，她哀悼表示會將對方一直放在心上，發言令人鼻酸。近日，范曉萱露面登上節目訪談的身影，讓網友驚呼：「越來越像大S」。蔡佩伶報導
袁惟仁辭世！兒女發文道別 袁義揭逃避7年心境：算是扯平了吧
「小胖老師」袁惟仁今（2）日辭世，享年57歲，消息曝光引起許多親友趕到不捨，兒子袁義、女兒袁融晚間也分別po文跟爸爸道別，袁義提到這幾年逃避的心境，「像這7年裡，我總是用工作當藉口，沒辦法一直待在你身邊。這樣算是扯平了吧。」
吳尊PO愛妻照放閃！甜喊「我們的30週年」 粉絲卻轟騙局：當年宣傳單身
前偶像團體「飛輪海」成員吳尊，因帥氣外型擄獲不少女粉絲，即使婚後依舊有著高人氣，近年將重心轉移至家庭生活，不時透過社群平台分享與老婆林麗瑩、兒女NeiNei及Max的互動日常。昨（1）日吳尊在社群平台PO照放閃，甜蜜寫下「我們的30週年」 ，不過底下中國網友卻是留言嘆「當年還宣傳單身」。
謝金燕公開真實體重數字！揭超狂菜單：每天吃得好開心
娛樂中心／李明融報導「自律女神」謝金燕儘管已經51歲，但她經常分享自拍照，大方秀出線條清楚、狀態緊實的好身材，網友直呼「這真的不像50+的身材」，外界也很好奇她是如何維持卻從未發胖，謝金燕近日PO出最新量體重的照片，大方公開自己的超狂菜單，每天都吃得很開心。
影／出演《折腰》爆紅！卻一年多沒拍戲 劉宇寧直播揭原因：沒有必要
[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤中國男星劉宇寧去年憑藉《折腰》、《書卷一夢》等劇人氣攀升，但卻沒有再進組拍戲，僅有一部時裝劇《玫瑰叢生》待播，對於一年...
和陳大天修成正果！劉樸首度以人妻身份過年 心情全說了
和陳大天修成正果！劉樸首度以人妻身份過年 心情全說了