傑森史塔森今年又回來了！《天眼浩劫》劍走偏鋒諜報驚悚路線 這是不一樣的「帶子狼喋血行」電影｜2月6日戲院見

《天眼浩劫》海報（圖片來源：車庫娛樂）

【文／龍貓大王通信】近三年來，傑森．史塔森已經有六部電影在台灣上映，他在每部電影裡都是硬漢，為了保護弱小而出手不留情。2/6即將上映的《天眼浩劫》也不意外……但正像大受觀眾歡迎的《蜂刑者》，傑森在這部電影裡，繼續嘗試在觀眾熟悉的硬漢公式裡做出一點改變，這讓《天眼浩劫》充滿意外的驚喜，這部小品硬漢電影，絕對能給你滿足的107分鐘。

🍿《天眼浩劫》

上映日期：2026/02/06

演員：傑森史塔森、娜歐蜜艾基、丹尼爾梅斯、比爾奈伊

片長：1 時 47 分

《天眼浩劫》的故事是什麼？

神秘男子（傑森．史塔森飾）獨居無人荒島，女孩潔西（Bodhi Rae Breathnach飾）每週都會為他送貨。潔西不明瞭他的身份，只知道他拒絕社交，不跟人聊天。一場意外卻讓神秘人被迫收留潔西，但神秘人身份也因此曝光……這卻讓英國軍情六處炸了鍋，特勤探員、殺手與情報網路開始追殺這名男子與潔西。神秘人的真實身份為何？他能躲過國家天眼系統無所不在的監視嗎？

《天眼浩劫》劇照（圖片來源：車庫娛樂）

你以為又是一部「帶子狼逃亡」電影，但它不太一樣

神秘男子、無辜女孩、國家機器追殺、兩人且戰且走……這是一個已經司空見慣的動作電影公式。從日本漫畫《帶子狼》、電影《人類之子》與《終極追殺令》、到遊戲《最後生還者》等等比比皆是。《天眼浩劫》的開場忠實地服膺這樣的公式，傑森．史塔森的神秘人角色刻意保持神秘，他對避世的堅持非常徹底，他居住的小島與蘇格蘭海岸有段距離，平日也僅有潔西每週來送貨，也就是說，他每週只有一次與人類接觸的機會，而他依舊拒絕與這位少女進行任何溝通。

這麼自閉的主角，自然需要另一個角色負責推動劇情：潔西明顯對這位怪大叔充滿好奇，而一場意外終於讓不想開口的大叔被迫收留她，甚至願意為了保護她而離開小島，踏上亡命之旅……到這裡都是想當然耳的發展。問題是，《天眼浩劫》到此突然變得不太一樣了：它變成《神鬼認證》那樣的嚴肅諜報動作電影了。

《天眼浩劫》劇照（圖片來源：車庫娛樂）

沒想到《天眼浩劫》竟然改走《神鬼認證》路線

台灣片商將「天眼」放進片名，但英文原名「Shelter」完全與天眼無關。事實上，天眼系統確實是本片的重要關鍵：軍情六處控制一套可以存取英國本土任何監視器、手機、乃至行車紀錄器資訊的監視系統。這套系統配有即時人臉辨識，後端連接情資資料庫。也就是說，這套天眼可以隨時搜尋任何一個暴露在各種鏡頭下的國民個人資訊，因此，神秘人主角只要踏上英國本土，立刻就會被國家掌握行蹤。

天眼成了追殺主角的主要動力，現在主角們與其說是躲避子彈，不如說是躲避無處不在的電子設備鏡頭。只要被發現，殺手立刻聞風而至。在這個隨處都有行動裝置的現代社會，主角們的處境真的是插翅難飛。《天眼浩劫》並沒有刻意安排溫情橋段，鋪墊這對意外搭檔之間建立情感的過程。因為他們無路可逃，只能一路殺出血路，靜默的傑森．史塔森帶著無辜受牽連的女孩逃亡，他的內心充滿愧疚，這種愧疚只能從偶爾的眼神中流露。

這種十面埋伏的劇情設計，讓《天眼浩劫》缺乏任何英雄化的描寫，你看不到傑森．史塔森以一擋百然後轉頭不看爆炸的帥氣模樣。這個角色在片中確實是神擋殺神佛擋殺佛，但他無法阻止隨時被鎖定的天眼系統，也阻止不了下手毒辣的殺手追捕，甚至有幾次危機還是透過女孩協助而脫困。傑森．史塔森依舊是那個我們熟悉的百發百中硬漢，但《天眼浩劫》明顯增加了更多高壓氣氛，令這個角色多了點壓抑苦悶，宛如《神鬼認證》裡傑森包恩帶著女孩瑪莉逃亡的劇情，這場逃亡是沉重與絕望的。

《天眼浩劫》劇照（圖片來源：車庫娛樂）

暴風雨海中救援的特技奇觀

年近60歲的傑森．史塔森，都在近三年來自己的電影裡擔任製作人，除了可以拿到更多票房分紅之外，更重要的是，已近花甲之年的他，可以更自由地選擇呈現給觀眾的娛樂效果。作為武打明星，各種體能特技當然是看家本領，但對傑森而言，曾身為英國跳水國家隊一員的他，挑戰海泳特技是他有別於其他動作明星的絕活。

《天眼浩劫》有一場海上救援戲，可以看到傑森駕船衝向暴風雨來襲的怒海，優美地跳入海中，在水下救人。比起傑森在其他電影裡帥氣開槍解決敵人，這場戲除了特技是重點之外，也是這個神秘角色第一次出手援救，同時也是電影的情感高潮之一。可以理解，傑森為何要特別安排這樣具有情感重量的特技橋段。

《天眼浩劫》劇照（圖片來源：車庫娛樂）

傑森．史塔森近年努力經營自己的史塔森宇宙，在看似雷同的幾部電影裡努力做出差異性。《蜂刑者》、《重裝制裁》、與《天眼浩劫》三部電影裡的史塔森，儘管都飾演武藝高強、大隱隱於市的現代俠客。但是《蜂刑者》更針對現代資本主義社會的諸多弊病（詐欺集團、政商勾結）；《重裝制裁》改編自娛樂系列小說；而《天眼浩劫》更近似諜報類型，製造國家機器的巨大力量讓人無路可逃的緊張感。

從這個角度看來，《天眼浩劫》確實提供了不同於《蜂刑者》與《重裝制裁》的趣味，喜愛傑森．史塔森、每年都要定期朝聖傑森．史塔森電影的觀眾，一定要到電影院鑑賞這次傑森的不同表現。

《天眼浩劫》2/6全台上映。

