傑森史塔森動作新片《玩命航線》登台 聯手溫子仁御用女星與美同步上映

【緯來新聞網】「地表最帥光頭」傑森史塔森（Jason Statham）再度重返動作大銀幕！由《絕地營救》金牌團隊精心打造、《迫降危機》動作名導強法蘭柯瑞西（Jean-François Richet）執導的全新動作鉅片《玩命航線》（英文片名：Mutiny），今日正式宣布將於8月21日全台戲院與全美同步盛大上映。傑森史塔森近年動作片產量穩定且風格多變，每部新片都解鎖不同職業，從《蜂刑者》的養蜂人到《天眼浩劫》的燈塔看守員，這次新作則改變風格不再強調職業，而是將戰場拉至浩瀚汪洋中的一艘貨船上，孤立無援的他必須在茫茫大海中獨自對抗強悍的人蛇集團，精彩程度堪稱現代版《魔鬼戰將》。

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動作巨星傑森史塔森在最新力作《玩命航線》中飾演遭誣陷的亡命之徒，身處孤立無援的貨船上，獨自對抗國際人蛇集團。（圖／車庫娛樂提供）

《玩命航線》故事描述由傑森史塔森飾演的「柯爾李德」，在親眼目睹自己的億萬富翁企業家老闆在面前遭到殘忍殺害後，竟被有心人士誣陷為殺人兇手。被迫展開亡命天涯的他，必須在危機四伏的國際陰謀中一邊躲避追緝、一邊設法揪出幕後黑手。事實上，這並非傑森史塔森首次挑戰海上動作戲，他過去主演的兩集《巨齒鯊》系列分別在全球斬獲5.29億美元與3.97億美元的驚人票房，是他除了《玩命關頭》系列外最賣座的代表作，也讓外界相當期待這次改打人蛇集團的《玩命航線》能夠延續吸金魅力，在票房上再度「遇水則發」。



本片另一大吸睛焦點，則是邀來近年備受矚目的中生代英國實力派女星安娜貝爾瓦莉絲（Annabelle Wallis）擔綱女主角。外型亮眼的她資歷驚人，不僅曾與湯姆克魯斯合演動作大片《神鬼傳奇》，更是恐怖大師溫子仁的御用女主角，接連主演過《安娜貝爾》與《疾厄》等話題恐怖片，今年更與克里斯普瑞特合作科幻大片《關鍵公敵》。這次在《玩命航線》中，她終於有機會與英國同鄉傑森史塔森同台飆戲。

曾主演《安娜貝爾》、《疾厄》的英國女星安娜貝爾瓦莉絲擔綱本片女主角，片中她將擺脫花瓶形象，與傑森史塔森同台展開精彩對手戲。（圖／車庫娛樂提供）

擁有170公分高挑身材與精緻五官的安娜貝爾瓦莉絲，過去受訪時曾透露自己相當抗拒流於表面、專為「漂亮女孩」設計的花瓶角色。她充滿個性地表示：「我喜歡那種感覺，當你走進房間，以為我是某個樣子，但實際上我有很多層次。我是一個金髮碧眼的女人，你可能會被我迷惑、覺得我很安全，但實際上我相當危險。」這番霸氣發言也讓影迷們極為期待，她與硬漢傑森史塔森在片中將會擦出怎樣強烈的危險火花。

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